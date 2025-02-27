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Posted 27 февраля, 09:15

Published 27 февраля, 09:15

Modified 27 февраля, 10:03

Updated 27 февраля, 10:03

«Газпром нефть» выделит грантовые средства на новые социальные проекты в Омске

«Газпром нефть» выделит грантовые средства на новые социальные проекты в Омске

27 февраля 2025, 09:15
Фото: Андрей Шавин.
Поддержку получат 12 социальных инициатив омичей. Большинство проектов посвящены культуре.

В этом году 12 социальных инициатив горожан получат поддержку Омского НПЗ. Гранты выделяли тем проектам, которые несут пользу для общества и конкретной территории. Оценкой инициатив занимались эксперты по социальному проектированию и креативных индустрий, НКО и представители региональных органов власти.

Большинство проектов, получивших гранты в 2025 году, были посвящены культуре. Среди них — преобразование бывшего зимнего сада областного центра культуры «Сибиряк» в новое арт-пространство, где будут проходить творческие мастер-классы. На грантовые средства также создадут аудиогид для троллейбусного маршрута № 4. А созданный аграрный научно-популярный туристический маршрут «проведет» туристов и местных жителей по 8 интересным локациям. Другие инициативы касаются озеленения сквера в Нефтяниках, организации фестиваля адаптивной физкультуры.

Как отметил начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль, грантовый конкурс помогает неравнодушным жителям реализовать свои идеи и улучшить жизнь родных регионов.

«Мы стремимся поддержать таких людей не только финансами, но и экспертизой. Для компании важно, чтобы социальные инициативы приносили долгосрочную пользу и вдохновляли жителей наших регионов на новые проекты», — подчеркнул Александр Дыбаль.

За время действия грантового конкурса в городе было реализовало больше 100 проектов. Самые яркие из них — создание современной площадки для занятий кинологическим спортом (аджилити), открытие студенческого бюро экскурсий по описанным в литературе местам Омска, организация выставки с редкими артефактами об известных горожанах «Неархивные истории».

«С каждым годом растет количество участников, предлагающих интересные и полезные идеи. Наше предприятие выступает как полноценный партнер, обеспечивая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку грантополучателям», — уточнил директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Стоит отметить, что «Газпром нефть» не только предоставляет финансовую и экспертную поддержку проектам по программе социальных инвестиций «Родные города», но и обучает социальному проектированию участников грантового конкурса.

«ОНПЗ поддерживает активных горожан и помогает воплощать их проекты в жизнь. В Омске уже более ста грантополучателей, благодаря которым проводились фестивали, открывались арт-пространства, организовывались спортивные соревнования и различные адаптивные мероприятия. Стоит подчеркнуть, что каждый проект сделан с любовью к родному городу», — отметила министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова.

Добавим, что с 2013 года на гранты «Газпром нефти» удалось реализовать около 1200 социальных проектов, посвященных культуре, образованию, экологии и другим направлениям.

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#Общество#Омск#Газпром нефть#Новости#Родные города#Социальные инвестиции#Гранты
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