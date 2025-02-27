«Газпром нефть» выделит грантовые средства на новые социальные проекты в Омске

Большинство проектов, получивших гранты в 2025 году, были посвящены культуре. Среди них — преобразование бывшего зимнего сада областного центра культуры «Сибиряк» в новое арт-пространство, где будут проходить творческие мастер-классы. На грантовые средства также создадут аудиогид для троллейбусного маршрута № 4. А созданный аграрный научно-популярный туристический маршрут «проведет» туристов и местных жителей по 8 интересным локациям. Другие инициативы касаются озеленения сквера в Нефтяниках, организации фестиваля адаптивной физкультуры.