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Posted 27 февраля, 07:59

Published 27 февраля, 07:59

Modified 27 февраля, 08:13

Updated 27 февраля, 08:13

Райан Меркли

«Есть игроки, которые лучше»: Райан Меркли попал в запасной состав «Авангарда»

27 февраля 2025, 07:59
Фото: ХК «Авангард». Райан Меркли
Защитник оказался в ротации после возвращения в состав травмированного Рида Буше.

Накануне стало известно, что защитник «Авангарда» Райан Меркли попал в запасной состав команды. Игрок не был включен в заявку на прошедший матч с подмосковным «Витязем», вместо него туда добавили другого легионера — Рида Буше, который недавно восстановился после травмы.

Такое решение на пресс-конференции после матча прокомментировал Ги Буше. Главный тренер «ястребов» заявил, что сейчас есть игроки, которые лучше Райана Меркли, и чтобы вернуться в основной состав, ему нужно больше трудиться.

«Дело не в том, легионер ты или нет. Мы смотрим только на то, какие игроки нужны нам в конкретном матче. Мы смотрим на отношение, на трудоспособность, на дисциплину. И сейчас есть игроки, которые лучше Райана Меркли. Ему просто нужно трудиться и зарабатывать место в составе», — сказал Буше журналистам.

Напомним, что Меркли находится в расположении «Авангарда» не с начала регулярного чемпионата, он перешел в омский клуб из «Куньлуня» уже по ходу сезона. На сегодняшний день Райан провел за «Авангард» 29 матчей и набрал 12 (1+11) очков.

Сейчас лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге составляет пять игроков. Вчера в составе «Авангарда» в их число вошли Райан Спунер, Джованни Фьоре, Алекс Грант, Майкл Маклауд и Рид Буше.

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