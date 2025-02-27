«Есть игроки, которые лучше»: Райан Меркли попал в запасной состав «Авангарда»

Posted 27 февраля, 07:59
Published 27 февраля, 07:59
Modified 27 февраля, 08:13
Updated 27 февраля, 08:13
Накануне стало известно, что защитник «Авангарда» Райан Меркли попал в запасной состав команды. Игрок не был включен в заявку на прошедший матч с подмосковным «Витязем», вместо него туда добавили другого легионера — Рида Буше, который недавно восстановился после травмы.
Такое решение на пресс-конференции после матча прокомментировал Ги Буше. Главный тренер «ястребов» заявил, что сейчас есть игроки, которые лучше Райана Меркли, и чтобы вернуться в основной состав, ему нужно больше трудиться.
«Дело не в том, легионер ты или нет. Мы смотрим только на то, какие игроки нужны нам в конкретном матче. Мы смотрим на отношение, на трудоспособность, на дисциплину. И сейчас есть игроки, которые лучше Райана Меркли. Ему просто нужно трудиться и зарабатывать место в составе», — сказал Буше журналистам.
Напомним, что Меркли находится в расположении «Авангарда» не с начала регулярного чемпионата, он перешел в омский клуб из «Куньлуня» уже по ходу сезона. На сегодняшний день Райан провел за «Авангард» 29 матчей и набрал 12 (1+11) очков.
Сейчас лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге составляет пять игроков. Вчера в составе «Авангарда» в их число вошли Райан Спунер, Джованни Фьоре, Алекс Грант, Майкл Маклауд и Рид Буше.