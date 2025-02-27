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Posted 27 февраля, 11:53

Published 27 февраля, 11:53

Modified 27 февраля, 11:53

Updated 27 февраля, 11:53

Ефимов сообщил о строительстве 74 новостроек по программе реновации в 2024 году

Ефимов сообщил о строительстве 74 новостроек по программе реновации в 2024 году

27 февраля 2025, 11:53
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В прошлом году в Москве в рамках программы реновации было возведено 74 новых жилых дома, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь новостроек превышает 1,3 миллиона квадратных метров. Новые дома появились в 11 административных округах столицы. На востоке Москвы построено 20 домов, на севере — 15. По девять новостроек возвели на северо-востоке и юго-востоке города. Об этом сообщает портал mos.ru

Жилые комплексы строятся как на специально выделенных, так и на освобождённых участках. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что они расположены в 44 районах столицы. Например, в Головинском районе появилось шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры, а в Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой.

Прилегающие территории благоустроили: установили детские и спортивные площадки, зоны отдыха, наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Все реновационные дома в столице строятся под контролем Мосгосстройнадзора. За время возведения объектов инспекторы организовали свыше 600 выездных проверок. Специалисты подведомственного центра экспертиз проводили комплексные исследования конструктива зданий и применённых материалов, чтобы оценить соответствие выполненных работ утверждённым проектным решениям.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги реализации программы реновации за 2024 год. Подробная информация о программе доступна на портале mos.ru.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей. Она предусматривает расселение 5176 домов. Недавно Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.

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