Ефимов сообщил о строительстве 74 новостроек по программе реновации в 2024 году

Жилые комплексы строятся как на специально выделенных, так и на освобождённых участках. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что они расположены в 44 районах столицы. Например, в Головинском районе появилось шесть домов на 835 квартир с готовой улучшенной отделкой. В Перове возвели пять жилых комплексов на 1084 квартиры, а в Люблине построили четыре здания с 1091 квартирой.