До 20 миллионов за «трешку»: на Левобережье Омска сдали дом на 570 квартир

Отметим, что стоимость квартир в «Кварталах» немного выше, чем в обычных микрорайонах. Так, студию площадью 24,4 «квадрата» с предчистовой отделкой, как следует из информации на сайте застройщика, можно купить за 5,65 млн рублей, однокомнатную квартиру — за 8,3-8,67 млн, а «трешку» — за 19,8 млн рублей.