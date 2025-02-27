До 20 миллионов за «трешку»: на Левобережье Омска сдали дом на 570 квартир

Posted 27 февраля, 08:04
Published 27 февраля, 08:04
Modified 27 февраля, 08:06
Updated 27 февраля, 08:06
На улице Шаронова, 9 в Кировском округе ввели в эксплуатацию 19-этажное жилое здание общей площадью свыше 50,6 тысяч «квадратов». Речь идет о первом доме в «Кварталах Драверта», которые возводит «Брусника».
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, дом, состоящий из нескольких секций, рассчитан на 570 квартир:
Для будущих жильцов предусмотрели 462 машиноместа, из них 227 находятся на подземной стоянке, а 235 — на открытых площадках вокруг дома.
Отметим, что стоимость квартир в «Кварталах» немного выше, чем в обычных микрорайонах. Так, студию площадью 24,4 «квадрата» с предчистовой отделкой, как следует из информации на сайте застройщика, можно купить за 5,65 млн рублей, однокомнатную квартиру — за 8,3-8,67 млн, а «трешку» — за 19,8 млн рублей.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на Левобережье к 2028 году хотят сделать «Парк Драверта». Объем инвестиций в благоустройство составит не менее 1 млрд рублей. Однако концепцию довольно жестко встретили на архитектурно-градостроительном совете города.