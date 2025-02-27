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Posted 27 февраля, 08:04

Published 27 февраля, 08:04

Modified 27 февраля, 08:06

Updated 27 февраля, 08:06

На Левобережье Омска сдали высотку на 570 квартир от иногороднего застройщика

До 20 миллионов за «трешку»: на Левобережье Омска сдали дом на 570 квартир

27 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI.

На Левобережье Омска сдали высотку на 570 квартир от иногороднего застройщика

Дом состоит из нескольких секций. Он дополнен подземной стоянкой на 227 мест.

На улице Шаронова, 9 в Кировском округе ввели в эксплуатацию 19-этажное жилое здание общей площадью свыше 50,6 тысяч «квадратов». Речь идет о первом доме в «Кварталах Драверта», которые возводит «Брусника».

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, дом, состоящий из нескольких секций, рассчитан на 570 квартир:

  • Квартиры-студии — 79;
  • «Однушки» — 229;
  • «Двушки» — 177;
  • «Трешки» — 85.
Сданный дом в «Кварталах Драверта»
Сданный дом в «Кварталах Драверта». Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Для будущих жильцов предусмотрели 462 машиноместа, из них 227 находятся на подземной стоянке, а 235 — на открытых площадках вокруг дома.

Стоимость квартир в «Кварталах Драверта»
Стоимость квартир в «Кварталах Драверта». Фото: Скриншот сайта «Брусники»

Отметим, что стоимость квартир в «Кварталах» немного выше, чем в обычных микрорайонах. Так, студию площадью 24,4 «квадрата» с предчистовой отделкой, как следует из информации на сайте застройщика, можно купить за 5,65 млн рублей, однокомнатную квартиру — за 8,3-8,67 млн, а «трешку» — за 19,8 млн рублей.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что на Левобережье к 2028 году хотят сделать «Парк Драверта». Объем инвестиций в благоустройство составит не менее 1 млрд рублей. Однако концепцию довольно жестко встретили на архитектурно-градостроительном совете города.

Инвестируют миллиард: пустырь на Левобережье Омска хотят благоустроить к 2028 году
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Новости#Брусника#Кварталы Драверта
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