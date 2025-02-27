Больше полумиллиарда: долги омских теплоснабжающих компаний за газ выросли на 10%

В пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Омск» назвали компании, которые имеют крупные задолженности за потребленный природный газ. На «счету» шести городских теплоснабжающих организаций к началу 2025 года была задолженность в 575 млн рублей. За прошлый год она выросла на 10%.