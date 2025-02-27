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Posted 27 февраля, 11:02

Published 27 февраля, 11:02

Modified 27 февраля, 11:04

Updated 27 февраля, 11:04

Омские теплоснабжающие компании задолжали за газ почти 600 млн рублей

Больше полумиллиарда: долги омских теплоснабжающих компаний за газ выросли на 10%

27 февраля 2025, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.

Омские теплоснабжающие компании задолжали за газ почти 600 млн рублей

Самым крупным должником значит «Тепловая компания», которой необходимо вернуть больше 300 млн рублей.

В пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Омск» назвали компании, которые имеют крупные задолженности за потребленный природный газ. На «счету» шести городских теплоснабжающих организаций к началу 2025 года была задолженность в 575 млн рублей. За прошлый год она выросла на 10%.

Больше всего должно акционерное общество «Тепловая компания»: ему предстоит отдать 302,4 млн рублей. Однако утверждается, что компания регулярно согласно графику платит за текущее газопотребление и успевает частично погашать задолженность прошлых лет.

Не все гладко с платежами за текущий потребленный газ и с погашением просроченной задолженности у следующих компаний:

  • ООО «ТГКом» (+ 89 млн рублей);
  • ООО «Комплекстеплосервис» (+ 35 млн);
  • ООО «ПТЭ» (+ 29 млн);
  • ООО «Малая генерация» (+ 17 млн).

Добавим, что в 2024-м в Арбитражный суд Омской области поступило 136 исков о взыскании долга за потребленный природный газ. Взыскать с теплоснабжающих компаний удалось 1,9 млрд рублей (это сумма с учетом долгов предыдущих лет).

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Долги#Газ#Новости#Тепло
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