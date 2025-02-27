Больше полумиллиарда: долги омских теплоснабжающих компаний за газ выросли на 10%

Posted 27 февраля, 11:02
Published 27 февраля, 11:02
Modified 27 февраля, 11:04
Updated 27 февраля, 11:04
В пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Омск» назвали компании, которые имеют крупные задолженности за потребленный природный газ. На «счету» шести городских теплоснабжающих организаций к началу 2025 года была задолженность в 575 млн рублей. За прошлый год она выросла на 10%.
Больше всего должно акционерное общество «Тепловая компания»: ему предстоит отдать 302,4 млн рублей. Однако утверждается, что компания регулярно согласно графику платит за текущее газопотребление и успевает частично погашать задолженность прошлых лет.
Не все гладко с платежами за текущий потребленный газ и с погашением просроченной задолженности у следующих компаний:
Добавим, что в 2024-м в Арбитражный суд Омской области поступило 136 исков о взыскании долга за потребленный природный газ. Взыскать с теплоснабжающих компаний удалось 1,9 млрд рублей (это сумма с учетом долгов предыдущих лет).