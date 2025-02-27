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Posted 27 февраля, 05:17

Published 27 февраля, 05:17

Modified 27 февраля, 05:39

Updated 27 февраля, 05:39

Вылет теперь запланирован на 15.40

10-часовая задержка: у самолета Омск-Санкт-Петербург возникли проблемы с вылетом

Обновлено 27 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI. Вылет теперь запланирован на 15.40

Рейс из Омска в Санкт-Петербург вылетит с 10-часовой задержкой

Причина задержки рейса авиакомпании «Северный ветер» пока неизвестна.

Сегодняшнее утро оказалось не самым приятным для пассажиров рейса по направлению Омск — Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь еще в 5.20 часов задержан до 15.40.

Информация о задержках рейсов из Омска 27 февраля
Информация о задержках рейсов из Омска 27 февраля. Фото: Онлайн-табло Омского аэропорта

Причина задержки вылета пока неизвестна. В пресс-службе омского аэропорта сообщили Городу55, что направили запрос в «Северный ветер» для уточнения всех обстоятельств.

Добавим, что с небольшим отставанием от графика — до 40 минут — сегодня также отправились четыре борта в Москву. Рейсы обслуживали авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7.

Обновлено: Выяснилось, что к задержке вылета рейса из Омска в Санкт-Петербург привело изменение в расписании рейсов от 26 февраля «по причине ввода временных ограничений в аэропорту Сочи». Для выполнения данного рейса, как уточнили в пресс-службе авиакомпании «Северный ветер», самолет летит из Сочи рейсом №4-479 Сочи-Омск.

Вылет рейса Омск — Санкт-Петербург запланирован 27 февраля в 15:40 местного времени.

Ранее Город55 рассказывал, когда из Омска начнут летать широкофюзеляжные самолеты. Они будут перевозить пассажиров до Санкт-Петербурга и Сочи. Первые рейсы запланированы на конец мая.

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#Юлия Истомина#Самолет#Омск#Аэропорт#Задержка рейса#Санкт-Петербург#Новости#Авиакомпании
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