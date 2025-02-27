10-часовая задержка: у самолета Омск-Санкт-Петербург возникли проблемы с вылетом

Posted 27 февраля, 05:17
Published 27 февраля, 05:17
Modified 27 февраля, 05:39
Updated 27 февраля, 05:39
Сегодняшнее утро оказалось не самым приятным для пассажиров рейса по направлению Омск — Санкт-Петербург. Самолет авиакомпании «Северный ветер», который должен был вылететь еще в 5.20 часов задержан до 15.40.
Причина задержки вылета пока неизвестна. В пресс-службе омского аэропорта сообщили Городу55, что направили запрос в «Северный ветер» для уточнения всех обстоятельств.
Добавим, что с небольшим отставанием от графика — до 40 минут — сегодня также отправились четыре борта в Москву. Рейсы обслуживали авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7.
Обновлено: Выяснилось, что к задержке вылета рейса из Омска в Санкт-Петербург привело изменение в расписании рейсов от 26 февраля «по причине ввода временных ограничений в аэропорту Сочи». Для выполнения данного рейса, как уточнили в пресс-службе авиакомпании «Северный ветер», самолет летит из Сочи рейсом №4-479 Сочи-Омск.
Вылет рейса Омск — Санкт-Петербург запланирован 27 февраля в 15:40 местного времени.
Ранее Город55 рассказывал, когда из Омска начнут летать широкофюзеляжные самолеты. Они будут перевозить пассажиров до Санкт-Петербурга и Сочи. Первые рейсы запланированы на конец мая.