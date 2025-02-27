10-часовая задержка: у самолета Омск-Санкт-Петербург возникли проблемы с вылетом

Обновлено: Выяснилось, что к задержке вылета рейса из Омска в Санкт-Петербург привело изменение в расписании рейсов от 26 февраля «по причине ввода временных ограничений в аэропорту Сочи». Для выполнения данного рейса, как уточнили в пресс-службе авиакомпании «Северный ветер», самолет летит из Сочи рейсом №4-479 Сочи-Омск.