Жители Сибири стали чаще покупать квартиры там, где есть дороги и детсады

Posted 26 февраля, 10:57
Published 26 февраля, 10:57
Modified 26 февраля, 10:59
Updated 26 февраля, 10:59
Специалисты Авито Недвижимости и Авито рекламы рассказали Городу55, что, по данным их опроса, 27% жителей СФО, в том числе омичи, хотя бы раз приобретали жилье в новостройках. Больше половины из них (52%) совершили покупку в течение последних пяти лет.
Для сравнения, в среднем по стране 29% респондентов покупали квартиры на первичном рынке. Почти треть жителей СФО (30%) планируют купить квартиру в новостройке в будущем. Среди них 40% рассчитывают приобрести квартиру в следующие 3 года, еще 20% — в срок от 3 до 5 лет и 40% — в период от 5 лет.
Также жители Сибирского федерального округа, которые уже приобретали жилье в новостройках или планируют это сделать, рассказали о наиболее важных факторах при выборе квартиры. Ключевым критерием стала цена — так ответили 50% респондентов. Еще одним значимым фактором при выборе жилья в новостройке стала инфраструктура района (наличие рядом магазинов, школ, детских садов, больниц) — за этот вариант проголосовали 40% опрошенных. Среди других критериев респонденты называли расположение жилого комплекса (33%), надежность застройщика (29%), площадь квартиры (27%), транспортную доступность (24%), планировку жилья (25%).
«С середины прошлого года, когда завершилось действие массовой льготной ипотеки, мы наблюдаем формирование отложенного спроса на первичном рынке недвижимости. Одновременно с этим в последние месяцы активность потенциальных покупателей новостроек на платформе растет, что может привести к частичной реализации этого спроса уже в ближайшее время. Вложения застройщиков в качественное строительство, инфраструктуру, высокий уровень сервиса и гибкие условия покупки выступают важными условиями для привлечения покупателей на конкурентом рынке. Вместе с тем, возрастает роль и рекламных инструментов, в том числе на классифайдах», — рассказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.