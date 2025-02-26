Жители Сибири стали чаще покупать квартиры там, где есть дороги и детсады

Для сравнения, в среднем по стране 29% респондентов покупали квартиры на первичном рынке. Почти треть жителей СФО (30%) планируют купить квартиру в новостройке в будущем. Среди них 40% рассчитывают приобрести квартиру в следующие 3 года, еще 20% — в срок от 3 до 5 лет и 40% — в период от 5 лет.