За сутки еще в 10 школьных классах Омска ввели карантин из-за вирусных инфекций

Posted 26 февраля, 11:00
Published 26 февраля, 11:00
Modified 26 февраля, 11:03
Updated 26 февраля, 11:03
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди детей и подростков в Омске продолжает расти. Городу55 в департаменте образования сообщили, что на 26 февраля учебный процесс приостановили в 71 классе 32 школ и в 82 группах 55 детских садов.
Напомним, что сутками ранее карантин был введен в 61 классе 23 школ и в 80 группах 51 дошкольного учреждения.
«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — напомнили в Роспотребнадзоре.
За период с 10 по 16 февраля уровень заболеваемости в Омской области составил 62,7 случая на 10 тысяч населения, что на 26% ниже эпидемического порога. Кроме того, в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).