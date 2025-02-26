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Posted 26 февраля, 11:00

Published 26 февраля, 11:00

Modified 26 февраля, 11:03

Updated 26 февраля, 11:03

За сутки еще в 10 школьных классах Омска ввели карантин из-за вирусных инфекций

За сутки еще в 10 школьных классах Омска ввели карантин из-за вирусных инфекций

26 февраля 2025, 11:00
Фото: 1MI.
Дети в садах тоже не перестают болеть. Показываем статистику.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди детей и подростков в Омске продолжает расти. Городу55 в департаменте образования сообщили, что на 26 февраля учебный процесс приостановили в 71 классе 32 школ и в 82 группах 55 детских садов.

Напомним, что сутками ранее карантин был введен в 61 классе 23 школ и в 80 группах 51 дошкольного учреждения.

«Настоятельно рекомендуем соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки и используйте антисептические средства, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, при появлении первых признаков заболевания не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу», — напомнили в Роспотребнадзоре.

За период с 10 по 16 февраля уровень заболеваемости в Омской области составил 62,7 случая на 10 тысяч населения, что на 26% ниже эпидемического порога. Кроме того, в регионе продолжают циркулировать вирусы гриппа А и В, а также негриппозные вирусы, среди которых преобладают риновирусы и SARS-CoV-2 (новая коронавирусная инфекция).

В Омской области продолжает распространяться вирус гриппа
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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Дети#Карантин#Грипп#Заболеваемость#Школы#Детские сады
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