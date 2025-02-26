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Posted 26 февраля, 03:13

Published 26 февраля, 03:13

Modified 26 февраля, 03:15

Updated 26 февраля, 03:15

Виталий Хоценко рассказал о борьбе с паводком в омской деревне Ашеваны

Виталий Хоценко рассказал о борьбе с паводком в омской деревне Ашеваны

26 февраля 2025, 03:13
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Омской области.
Деревню в Усть-Ишимском районе защитят от подтопления земляной насыпью.

Власти Омской области решили принять дополнительные меры для защиты деревни Ашеваны в Усть-Ишимском районе от возможного весеннего подтопления. Населенный пункт окружат земляной насыпью, которая поможет предотвратить паводок.

Как отметил губернатор Виталий Хоценко, прошлогодний паводок стал серьезным испытанием для региона. Особенно сильно пострадали северные районы, а деревня Ашеваны оказалась в числе самых затопленных населенных пунктов.

Омскую деревню Ашеваны защитят от паводка земляной насыпью
Омскую деревню Ашеваны защитят от паводка земляной насыпью. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Омской области

Чтобы избежать повторения ситуации, специалисты рассчитали оптимальную высоту защитной насыпи, основываясь на данных многолетних наблюдений за уровнем воды в реке.

Напомним, паводок 2024 года стал самым сильным за всю историю наблюдений в Омской области. Вода достигла рекордных отметок, причинив значительный ущерб многим населенным пунктам, особенно на севере региона.

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#Риана Дязанцева#Омск#Усть-Ишимский район#Виталий Хоценко#Паводки
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