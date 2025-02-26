Виталий Хоценко рассказал о борьбе с паводком в омской деревне Ашеваны

Posted 26 февраля, 03:13
Published 26 февраля, 03:13
Modified 26 февраля, 03:15
Updated 26 февраля, 03:15
Власти Омской области решили принять дополнительные меры для защиты деревни Ашеваны в Усть-Ишимском районе от возможного весеннего подтопления. Населенный пункт окружат земляной насыпью, которая поможет предотвратить паводок.
Как отметил губернатор Виталий Хоценко, прошлогодний паводок стал серьезным испытанием для региона. Особенно сильно пострадали северные районы, а деревня Ашеваны оказалась в числе самых затопленных населенных пунктов.
Чтобы избежать повторения ситуации, специалисты рассчитали оптимальную высоту защитной насыпи, основываясь на данных многолетних наблюдений за уровнем воды в реке.
Напомним, паводок 2024 года стал самым сильным за всю историю наблюдений в Омской области. Вода достигла рекордных отметок, причинив значительный ущерб многим населенным пунктам, особенно на севере региона.