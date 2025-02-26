В «Тепловой компании» рассказали, как будут выплачивать компенсацию затопленной школе

Posted 26 февраля, 11:35
Published 26 февраля, 11:35
Modified 26 февраля, 11:48
Updated 26 февраля, 11:48
В конце ноября 2024 года школу №106 на улице Бархатовой в Нефтяниках затопило кипятком. Из-за прорыва трубы пострадали спортивный зал, щитовая, вестибюль, музей и кабинет химии, также вода повредила крышу. Электричество пришлось отключить, а детей распустить по домам на несколько дней.
Инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура, она же потребовала у «Тепловой компании» выплатить учебному заведению 6 миллионов рублей компенсации на вынужденный ремонт. В организации же сообщили, что передали претензию школы страховой компании, пишет ТОП24.