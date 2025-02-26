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Posted 26 февраля, 11:35

Published 26 февраля, 11:35

Modified 26 февраля, 11:48

Updated 26 февраля, 11:48

В «Тепловой компании» рассказали, как будут выплачивать компенсацию затопленной школе

В «Тепловой компании» рассказали, как будут выплачивать компенсацию затопленной школе

26 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI.
Выплатой средств на ремонт после потопа займется страховая служба.

В конце ноября 2024 года школу №106 на улице Бархатовой в Нефтяниках затопило кипятком. Из-за прорыва трубы пострадали спортивный зал, щитовая, вестибюль, музей и кабинет химии, также вода повредила крышу. Электричество пришлось отключить, а детей распустить по домам на несколько дней.

Инцидентом заинтересовалась региональная прокуратура, она же потребовала у «Тепловой компании» выплатить учебному заведению 6 миллионов рублей компенсации на вынужденный ремонт. В организации же сообщили, что передали претензию школы страховой компании, пишет ТОП24.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Компенсация#Тепловая компания#Новости#Тепловые сети#Тепловая#Компенсация ущерба
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