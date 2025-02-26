В Совете Федерации заговорили о строительстве продуктопровода Омск-Дальний Восток

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров провел круглый стол, на котором обсуждались вопросы совершенствования поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. По его словам, в последние годы в этой сфере накапливаются проблемы, которые негативно сказываются на экономике страны.