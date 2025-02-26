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Posted 26 февраля, 05:23

Published 26 февраля, 05:23

Modified 26 февраля, 05:25

Updated 26 февраля, 05:25

От Омска хотят провести продуктопровод до Дальнего Востока

В Совете Федерации заговорили о строительстве продуктопровода Омск-Дальний Восток

26 февраля 2025, 05:23
Фото: 1MI. От Омска хотят провести продуктопровод до Дальнего Востока
Сенатор Юрий Федоров считает, что России необходим новый продуктопровод.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров провел круглый стол, на котором обсуждались вопросы совершенствования поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. По его словам, в последние годы в этой сфере накапливаются проблемы, которые негативно сказываются на экономике страны.

Федоров напомнил, что Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, значительная часть которых приходится на нефть и газ. Однако добыча, переработка и транспортировка углеводородов должны работать как единая, бесперебойная система, чтобы эффективно снабжать экономику энергоресурсами.

Одним из важных шагов для улучшения ситуации, по мнению сенатора, должно стать строительство продуктопровода, который соединит Омск и Дальний Восток. Этот трубопровод позволит напрямую доставлять нефтепродукты, подключив к системе все восточные нефтеперерабатывающие заводы.

Федоров отметил, что реализация такого проекта будет выгодна не только нефтяным компаниям, но и другим грузоотправителям, например, угольным предприятиям. Напомним, ранее стали известны подробности проекта строительства Северного обхода Омска. Так, смета платной магистрали увеличилась с 60 млрд до 73 млрд рублей.

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#Риана Дязанцева#Экономика#Омск#Газ#Совет Федерации#Нефть#Нефтепродукты
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