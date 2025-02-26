В Совете Федерации заговорили о строительстве продуктопровода Омск-Дальний Восток

Posted 26 февраля, 05:23
Published 26 февраля, 05:23
Modified 26 февраля, 05:25
Updated 26 февраля, 05:25
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров провел круглый стол, на котором обсуждались вопросы совершенствования поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. По его словам, в последние годы в этой сфере накапливаются проблемы, которые негативно сказываются на экономике страны.
Федоров напомнил, что Россия обладает огромными запасами природных ресурсов, значительная часть которых приходится на нефть и газ. Однако добыча, переработка и транспортировка углеводородов должны работать как единая, бесперебойная система, чтобы эффективно снабжать экономику энергоресурсами.
Одним из важных шагов для улучшения ситуации, по мнению сенатора, должно стать строительство продуктопровода, который соединит Омск и Дальний Восток. Этот трубопровод позволит напрямую доставлять нефтепродукты, подключив к системе все восточные нефтеперерабатывающие заводы.
Федоров отметил, что реализация такого проекта будет выгодна не только нефтяным компаниям, но и другим грузоотправителям, например, угольным предприятиям. Напомним, ранее стали известны подробности проекта строительства Северного обхода Омска. Так, смета платной магистрали увеличилась с 60 млрд до 73 млрд рублей.