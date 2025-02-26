В России производят препарат для решения проблемы ожирения

Все изменилось с появлением «Оземпика» — лекарственного препарата с семаглутидом в составе, изначально предназначенного для лечения диабета второго типа. Вскоре обнаружилось его свойство способствовать похудению. Как следствие, многие известные личности стали использовать его, причем сначала скрывая это, но затем уже открыто заявляя.