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Posted 26 февраля, 15:11

Published 26 февраля, 15:11

Modified 26 февраля, 15:11

Updated 26 февраля, 15:11

В России производят препарат для решения проблемы ожирения

В России производят препарат для решения проблемы ожирения

26 февраля 2025, 15:11
Фото: 1MI.
На фармацевтическом рынке непрерывно увеличивается ассортимент медикаментов, содержащих семаглутид. В России компания «Промомед» запустила выпуск препарата «Велгия», это отечественный аналог, разработанный учеными для лечения диабета и помощи людям с избыточным весом.

Тренд на снижение веса набирает обороты во всем мире. Даже те, кто ранее был сторонником идеи бодипозитива, теперь активно призывают поддерживать всеми способами массу тела в норме, пишет 56orb.ru.

Истоки современного бодипозитива восходят к 60-м годам XX века, когда в США появилось движение, защищающее права людей с избыточным весом. К началу XXI века это течение вошло в массовую культуру, привлекая интерес СМИ и социальных сетей. Многие люди находили вдохновение в рассказах и изображениях, публикуемых блогерами, поддерживающими бодипозитив.

Все изменилось с появлением «Оземпика» — лекарственного препарата с семаглутидом в составе, изначально предназначенного для лечения диабета второго типа. Вскоре обнаружилось его свойство способствовать похудению. Как следствие, многие известные личности стали использовать его, причем сначала скрывая это, но затем уже открыто заявляя.

В связи с увеличением числа случаев ожирения и диабета во всем мире растет потребность, а следовательно, и цена на инновационные методы лечения. Для обеспечения данными препаратами всех нуждающихся важно государственное регулирование их стоимости. Это имеет общегосударственное значение, поскольку борьба с избыточным весом является профилактикой многих заболеваний, требующих затратного лечения.

Такой подход позволит значительно сэкономить бюджетные средства, выделяемые на обязательное медицинское страхование в России. Работодатели высоко ценят здоровых сотрудников, поскольку они демонстрируют более высокую производительность и реже нуждаются в оплате больничных листков.

Следовательно, организация отечественного производства лекарств на основе семаглутида является важным шагом к улучшению здоровья населения России и повышению благополучия нации. Увеличение доступности лекарств для лечения ожирения также способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Кроме того, последние исследования показывают, что препараты на основе семаглутида в отдельных случаях помогают пациентам избавиться от курения, предотвратить развитие алкогольной и наркотической зависимости.

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