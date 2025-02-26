В Омской области за 2024 год произошло 131 ДТП по вине автошкол: есть погибшие

Posted 26 февраля, 07:51
Published 26 февраля, 07:51
Modified 26 февраля, 07:53
Updated 26 февраля, 07:53
Городу55 стало известно, что в Омской области за 2024 год произошло 131 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 190 человек, а один человек погиб. В этих авариях признаны виновными организации, «осуществляющие образовательную деятельность и подготовившие водителей, по чьей вине произошли ДТП».
Наибольшее число ДТП произошло в Омске, где лидируют такие автошколы, как ООО «Вектор групп» (23 ДТП, 31 пострадавший), ООО «Автопрофи» (17 ДТП, 21 пострадавший) и ООО «Перекресток» (15 ДТП, 19 пострадавших). Среди других крупных автошкол в Омске с заметным числом происшествий — «Светофор» (6 ДТП, 10 пострадавших), «Фортуна» (8 ДТП, 10 пострадавших), и АНО УОЦ «Технопарк» (3 ДТП, 6 пострадавших)
На территории Омской области также зафиксированы инциденты, но в сравнении с городом количество ДТП значительно ниже. В Саргатском районе произошло 4 аварии, Исилькульском — 3, Русско-Полянском — 2. В других районах также были случаи ДТП, где зафиксировано по одному происшествию с пострадавшими. Отметим, что в Седельниковском районе по вине автошколы погиб один человек. Водители, подготовленные в иногородних автошколах, совершили 4 ДТП с 6 пострадавшими.
По сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 142 ДТП, в 2024 году количество аварий уменьшилось, однако число пострадавших остается значительным. В 2023 году было 228 пострадавших и 7 погибших, в то время как в 2024 году количество погибших снизилось до одного.
Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на трассе Омск-Муромцево.