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Posted 26 февраля, 07:51

Published 26 февраля, 07:51

Modified 26 февраля, 07:53

Updated 26 февраля, 07:53

Перечень автошкол Омской области, по чьей вине произошло ДТП в 2024 году

В Омской области за 2024 год произошло 131 ДТП по вине автошкол: есть погибшие

26 февраля 2025, 07:51
Фото: 1MI. Перечень автошкол Омской области, по чьей вине произошло ДТП в 2024 году

Стало известно, ученики каких омских автошкол чаще попадали в ДТП в 2024 году

Статистику привели в Госавтоинспекции Омской области.

Городу55 стало известно, что в Омской области за 2024 год произошло 131 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 190 человек, а один человек погиб. В этих авариях признаны виновными организации, «осуществляющие образовательную деятельность и подготовившие водителей, по чьей вине произошли ДТП».

Наибольшее число ДТП произошло в Омске, где лидируют такие автошколы, как ООО «Вектор групп» (23 ДТП, 31 пострадавший), ООО «Автопрофи» (17 ДТП, 21 пострадавший) и ООО «Перекресток» (15 ДТП, 19 пострадавших). Среди других крупных автошкол в Омске с заметным числом происшествий — «Светофор» (6 ДТП, 10 пострадавших), «Фортуна» (8 ДТП, 10 пострадавших), и АНО УОЦ «Технопарк» (3 ДТП, 6 пострадавших)

На территории Омской области также зафиксированы инциденты, но в сравнении с городом количество ДТП значительно ниже. В Саргатском районе произошло 4 аварии, Исилькульском — 3, Русско-Полянском — 2. В других районах также были случаи ДТП, где зафиксировано по одному происшествию с пострадавшими. Отметим, что в Седельниковском районе по вине автошколы погиб один человек. Водители, подготовленные в иногородних автошколах, совершили 4 ДТП с 6 пострадавшими.

По сравнению с 2023 годом, когда было зафиксировано 142 ДТП, в 2024 году количество аварий уменьшилось, однако число пострадавших остается значительным. В 2023 году было 228 пострадавших и 7 погибших, в то время как в 2024 году количество погибших снизилось до одного.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП на трассе Омск-Муромцево.

На трассе Омск-Муромцево произошло массовое ДТП с автобусом: один человек погиб
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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#Омская область#Аварии#Автошколы#Пострадавшие#Погибшие#Госавтоинспекция
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