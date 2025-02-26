В Омской области за 2024 год произошло 131 ДТП по вине автошкол: есть погибшие

На территории Омской области также зафиксированы инциденты, но в сравнении с городом количество ДТП значительно ниже. В Саргатском районе произошло 4 аварии, Исилькульском — 3, Русско-Полянском — 2. В других районах также были случаи ДТП, где зафиксировано по одному происшествию с пострадавшими. Отметим, что в Седельниковском районе по вине автошколы погиб один человек. Водители, подготовленные в иногородних автошколах, совершили 4 ДТП с 6 пострадавшими.