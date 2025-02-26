В Омской области выросли зарплаты в производственной сфере: кто получает больше всего

Posted 26 февраля, 06:56
Published 26 февраля, 06:56
Modified 26 февраля, 07:04
Updated 26 февраля, 07:04
Специалисты в сфере производства начали получать больше. Это привело к тому, что отклики на вакансии значительно увеличились. За год зарплаты возросли на 16%.
Наибольший прирост заработной платы:
В целом, ситуация на рынке труда в сфере производства стабилизировалась. Число вакансий за месяц выросло всего на 3%, но за год количество откликов на вакансии увеличилось в два раза (108%).
Сервис по поиску работы Зарплата.ру отмечает, что в конце 2024 года немного ослаб дефицит низкоквалифицированных рабочих кадров. Однако потребность в высококвалифицированных специалистах по-прежнему остается высокой. Ранее Городу55 стало известно, сколько учителей не хватает в омских школах и детсадах.