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Posted 26 февраля, 06:56

Published 26 февраля, 06:56

Modified 26 февраля, 07:04

Updated 26 февраля, 07:04

Стало известно, кто получает больше всего в производственной сфере

В Омской области выросли зарплаты в производственной сфере: кто получает больше всего

26 февраля 2025, 06:56
Фото: 1MI. Стало известно, кто получает больше всего в производственной сфере

В Омской области значительно увеличилась зарплата в сфере производства

Сервис по поиску работы Зарплата.ру провел анализ вакансий в Омской области.

Специалисты в сфере производства начали получать больше. Это привело к тому, что отклики на вакансии значительно увеличились. За год зарплаты возросли на 16%.

Наибольший прирост заработной платы:

  • Инженер по эксплуатации (+35% — до 65,8 тысяч рублей);
  • Оператор производственной линии (+33% — до 53 тысяч рублей);
  • Контролер ОТК (+33% — до 50 тысяч рублей);
  • Токарь (+26% — до 70 тысяч рублей);
  • Сервисный инженер (+20% — до 60 тысяч рублей).

В целом, ситуация на рынке труда в сфере производства стабилизировалась. Число вакансий за месяц выросло всего на 3%, но за год количество откликов на вакансии увеличилось в два раза (108%).

Сервис по поиску работы Зарплата.ру отмечает, что в конце 2024 года немного ослаб дефицит низкоквалифицированных рабочих кадров. Однако потребность в высококвалифицированных специалистах по-прежнему остается высокой. Ранее Городу55 стало известно, сколько учителей не хватает в омских школах и детсадах.

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#Риана Дязанцева#Работа#Омск#Омская область#Зарплаты#Рынок труда#Вакансии
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