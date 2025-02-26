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Posted 26 февраля, 06:02

Published 26 февраля, 06:02

Modified 26 февраля, 06:15

Updated 26 февраля, 06:15

Статистика коронавируса в Омской области

В Омской области уменьшилось число госпитализаций от коронавируса

26 февраля 2025, 06:02
Фото: 1MI. Статистика коронавируса в Омской области

В Омской области за неделю выявили десятки случаев COVID-19

По данным федерального оперативного штаба, несмотря на некоторое снижение числа госпитализаций и заболеваемости в стране, ситуация остается непростой. В отдельных регионах продолжает наблюдаться рост числа заболевших.

За восьмую неделю 2025 года (с 17 по 23 февраля) в России было госпитализировано 839 человек с коронавирусной инфекцией. Этот показатель снизился на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей. Несмотря на это, в 26 субъектах страны количество госпитализаций увеличилось, причем в 19 из них рост оказался выше среднего по России.

Заболеваемость также показала некоторые изменения. За отчетный период было выявлено 7 014 новых случаев выздоровления, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составил 4,03, что на 10,2% ниже, чем за предыдущую неделю. Однако в 24 регионах заболеваемость все же возросла, в том числе в 13 субъектах она превышала средний показатель по стране. Согласно данным федерального оперативного штаба, за неделю было зафиксировано 15 летальных исходов.

Данные по Сибирскому федеральному округу
Данные по Сибирскому федеральному округу. Фото: Федеральный оперативный штаб

В Сибирском федеральном округе ситуация выглядит следующим образом: за неделю госпитализировано 106 человек, выявлено 375 новых случаев заражения, а также зарегистрирован 1 летальный исход (в Кемеровской области). Наибольшее число заболевших было зафиксировано в Кемеровской и Томской областях — по 63 случая в каждой из них.

В Омской области за прошедшую неделю госпитализировали всего 5 человек, а новых случаев заражения выявлено 35. В регионе не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Москве — 996 случаев. В то же время, наибольшее количество смертей было зарегистрировано в Калининградской, Челябинской и Астраханской областях, по 2 человека в каждой. В Чеченской Республике, Республике Ингушетия и Чукотском автономном округе новых случаев COVID-19 не выявлено. Ранее в Омской области ввели карантин из-за вспышки опасной болезни среди животных.

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#Риана Дязанцева#Коронавирус COVID-19#Омск#Госпитализация#Заболеваемость#Летальные исходы
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