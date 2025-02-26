В Омской области уменьшилось число госпитализаций от коронавируса

Заболеваемость также показала некоторые изменения. За отчетный период было выявлено 7 014 новых случаев выздоровления, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек составил 4,03, что на 10,2% ниже, чем за предыдущую неделю. Однако в 24 регионах заболеваемость все же возросла, в том числе в 13 субъектах она превышала средний показатель по стране. Согласно данным федерального оперативного штаба, за неделю было зафиксировано 15 летальных исходов.