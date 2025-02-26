В Омской области разыскивают девочку, которая ушла из дома три года назад

Posted 26 февраля, 13:31
Published 26 февраля, 13:31
Modified 26 февраля, 13:31
Updated 26 февраля, 13:31
Полицейские Калачинского района разыскивают 17-ленюю местную жительницу. Девушка ушла из дома в поселке Индейка в конце 2022 года, с того момента ее местонахождение неизвестно. Известно, что пропавшая может находиться на территории Омской или Тюменской области.
«Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-90, +7-908-311-54-83 или 102», — обратились к жителям региона в полиции.
Напомним, что на прошлой неделе в Омской области пропала женщина с маленьким ребенком. 17 февраля омичка взяла малыша и вышла из дома в Любинском поселке, а обратно не вернулась, сейчас поисками занимаются правоохранительные органы и волонтеры.