В Омской области разыскивают девочку, которая ушла из дома три года назад

Полицейские Калачинского района разыскивают 17-ленюю местную жительницу. Девушка ушла из дома в поселке Индейка в конце 2022 года, с того момента ее местонахождение неизвестно. Известно, что пропавшая может находиться на территории Омской или Тюменской области.