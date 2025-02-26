gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 13:31

Published 26 февраля, 13:31

Modified 26 февраля, 13:31

Updated 26 февраля, 13:31

Иллюстрация

В Омской области разыскивают девочку, которая ушла из дома три года назад

26 февраля 2025, 13:31
Фото: 1MI. Иллюстрация
Никакой информации о ее местоположении нет с конца 2022 года.

Полицейские Калачинского района разыскивают 17-ленюю местную жительницу. Девушка ушла из дома в поселке Индейка в конце 2022 года, с того момента ее местонахождение неизвестно. Известно, что пропавшая может находиться на территории Омской или Тюменской области.

«Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-90, +7-908-311-54-83 или 102», — обратились к жителям региона в полиции.

Напомним, что на прошлой неделе в Омской области пропала женщина с маленьким ребенком. 17 февраля омичка взяла малыша и вышла из дома в Любинском поселке, а обратно не вернулась, сейчас поисками занимаются правоохранительные органы и волонтеры.

Две недели никаких вестей: в Омске разыскивают 40-летнего мужчину
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пропавший#Новости#Пропала девушка#Пропал человек#Поиск пропавших#Пропажа#Пропала#Пропавшая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика