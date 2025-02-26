В Омске снова запустят производство турбовинтовых двигателей для самолетов Ан-2

Омский филиал «ОДК-Сатурн» вновь займется изготовлением турбовинтовых двигателей ТВД-10Б для самолетов Ан-2. Решение возобновить производство советских двигателей было связано с тем, что сроки серийных поставок его «сменщика» ВК-800 пока находятся под вопросом.