В Омске снова запустят производство турбовинтовых двигателей для самолетов Ан-2

Posted 26 февраля, 12:08
Published 26 февраля, 12:08
Modified 26 февраля, 12:08
Updated 26 февраля, 12:08
Омский филиал «ОДК-Сатурн» вновь займется изготовлением турбовинтовых двигателей ТВД-10Б для самолетов Ан-2. Решение возобновить производство советских двигателей было связано с тем, что сроки серийных поставок его «сменщика» ВК-800 пока находятся под вопросом.
«Глава СибНИА (действующий разработчик Ан-2) Владимир Барсук уточнил, что сейчас институт прорабатывает возможность установки на Ан-2 уже эксплуатирующихся ТВД-10Б до восстановления производства в Омске. Оно, по его данным, может потребовать около полутора-двух лет», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.
Отмечается, что опытный образец турбовинтового самолета Ан-2 с двигателем ТВД-10Б планируется получить уже к лету 2025 года.
Напомним, что накануне в Совете Федерации задумались над проведением продуктопровода от Омска до Дальнего Востока, с такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров.