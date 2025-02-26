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Posted 26 февраля, 12:08

Published 26 февраля, 12:08

Modified 26 февраля, 12:08

Updated 26 февраля, 12:08

Омский «ОДК-Сатурн» возобновит производство двигателей для самолетов Ан-2

В Омске снова запустят производство турбовинтовых двигателей для самолетов Ан-2

26 февраля 2025, 12:08
Фото: 1MI. Омский «ОДК-Сатурн» возобновит производство двигателей для самолетов Ан-2
Такое решение связано с тем, что сроки серийных поставок его «сменщика» ВК-800 пока находятся под вопросом.

Омский филиал «ОДК-Сатурн» вновь займется изготовлением турбовинтовых двигателей ТВД-10Б для самолетов Ан-2. Решение возобновить производство советских двигателей было связано с тем, что сроки серийных поставок его «сменщика» ВК-800 пока находятся под вопросом.

«Глава СибНИА (действующий разработчик Ан-2) Владимир Барсук уточнил, что сейчас институт прорабатывает возможность установки на Ан-2 уже эксплуатирующихся ТВД-10Б до восстановления производства в Омске. Оно, по его данным, может потребовать около полутора-двух лет», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.

Отмечается, что опытный образец турбовинтового самолета Ан-2 с двигателем ТВД-10Б планируется получить уже к лету 2025 года.

Напомним, что накануне в Совете Федерации задумались над проведением продуктопровода от Омска до Дальнего Востока, с такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости
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