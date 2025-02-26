В одном из райцентров Омской области пройдут досрочные выборы

Стоит отметить, что при такой ситуации с кворумом заявления депутатов о выходе из состава совета могли не быть рассмотрены на заседании по объективным причинам. Однако законодательство предусматривает на этот случай одну лазейку: заявление об уходе автоматически считается одобренным спустя месяц после его подачи.