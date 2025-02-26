В одном из райцентров Омской области пройдут досрочные выборы

Posted 26 февраля, 05:39
Published 26 февраля, 05:39
Modified 26 февраля, 05:41
Updated 26 февраля, 05:41
В поселке Черлак 18 мая 2025 года пройдут выборы депутатов поселения 5-го созыва: соответствующее решение было принято территориальной избирательной комиссией по Черлакскому району 19 февраля.
4-й созыв совета поселения был выбран в сентябре 2020 года, в Единый день голосования. Таким образом, будущие выборы станут досрочными. В одном из черлакских пабликов в социальных сетях уточняется, что причина такого решения — проблемы с кворумом.
«В настоящее время численность Совета 10 человек, что является критической для принятия важных решений, и требуется присутствие всех депутатов, — уточняют в „Народном совете Черлак“. — Заседания стали проводиться не вовремя, а это нарушение Регламента работы Совета. Вопросы, связанные с предписаниями прокуратуры требуют незамедлительного решения, в результате прокуратурой выносятся штрафы в адрес администрации».
В том же паблике рассказали, что совсем недавно от своих полномочий отказались 3 депутата, включая председателя Валентину Лысик. В результате общая численность депутатов оказалась ниже кворума, что и заставило ТИК назначить выборы.
В совете городского поселения эти данные подтвердили.
«Валентина Владимировна вышла, — рассказали в приемной. — Она у нас уже неделю не работает…».
Мы дозвонились до Валентины Лысик, и она рассказала, что действительно написала заявление. Дать более подробный комментарий экс-глава совета отказалась.
Стоит отметить, что при такой ситуации с кворумом заявления депутатов о выходе из состава совета могли не быть рассмотрены на заседании по объективным причинам. Однако законодательство предусматривает на этот случай одну лазейку: заявление об уходе автоматически считается одобренным спустя месяц после его подачи.
Работа совета принципиально важна для поселения: этот орган должен принимать поправки к бюджету, оперативно реагировать на обращения прокуратуры и т. п. Поэтому ТИК и назначила выборы, не дожидаясь сентябрьского Единого дня голосования.
Напомним: полторы недели назад депутат Госдумы Андрей Алехин обвинил главу Черлакского района Алексея Меркушова в дискредитации президента Путина.