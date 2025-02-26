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Posted 26 февраля, 05:39

Published 26 февраля, 05:39

Modified 26 февраля, 05:41

Updated 26 февраля, 05:41

В Черлаке назначили досрочные выборы депутатов городского поселения

В одном из райцентров Омской области пройдут досрочные выборы

26 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI.

В Черлаке назначили досрочные выборы депутатов городского поселения

Из местного совета вышли сразу 3 депутата, включая председателя.

В поселке Черлак 18 мая 2025 года пройдут выборы депутатов поселения 5-го созыва: соответствующее решение было принято территориальной избирательной комиссией по Черлакскому району 19 февраля.

4-й созыв совета поселения был выбран в сентябре 2020 года, в Единый день голосования. Таким образом, будущие выборы станут досрочными. В одном из черлакских пабликов в социальных сетях уточняется, что причина такого решения — проблемы с кворумом.

«В настоящее время численность Совета 10 человек, что является критической для принятия важных решений, и требуется присутствие всех депутатов, — уточняют в „Народном совете Черлак“. — Заседания стали проводиться не вовремя, а это нарушение Регламента работы Совета. Вопросы, связанные с предписаниями прокуратуры требуют незамедлительного решения, в результате прокуратурой выносятся штрафы в адрес администрации».

В том же паблике рассказали, что совсем недавно от своих полномочий отказались 3 депутата, включая председателя Валентину Лысик. В результате общая численность депутатов оказалась ниже кворума, что и заставило ТИК назначить выборы.

В совете городского поселения эти данные подтвердили.

«Валентина Владимировна вышла, — рассказали в приемной. — Она у нас уже неделю не работает…».

Мы дозвонились до Валентины Лысик, и она рассказала, что действительно написала заявление. Дать более подробный комментарий экс-глава совета отказалась.

Стоит отметить, что при такой ситуации с кворумом заявления депутатов о выходе из состава совета могли не быть рассмотрены на заседании по объективным причинам. Однако законодательство предусматривает на этот случай одну лазейку: заявление об уходе автоматически считается одобренным спустя месяц после его подачи.

Работа совета принципиально важна для поселения: этот орган должен принимать поправки к бюджету, оперативно реагировать на обращения прокуратуры и т. п. Поэтому ТИК и назначила выборы, не дожидаясь сентябрьского Единого дня голосования.

Напомним: полторы недели назад депутат Госдумы Андрей Алехин обвинил главу Черлакского района Алексея Меркушова в дискредитации президента Путина.

Андрей Алехин обвинил главу одного из районов Омской области в дискредитации Путина
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Выборы депутатов поселения
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