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Posted 26 февраля, 14:03

Published 26 февраля, 14:03

Modified 26 февраля, 14:03

Updated 26 февраля, 14:03

Мэр опубликовал карту подтопления Омска

В мэрии Омска назвали места, которые будут подвержены подтоплению во время паводка

26 февраля 2025, 14:03
Фото: 1MI. Мэр опубликовал карту подтопления Омска
Больше всего таких участков оказалось в Центральном округе.

В УДХБ опубликовали список мест Омска, которые сильнее всего будут подвержены подтоплению во время весеннего паводка. Больше всего таких территорий оказалось в Центральном округе, их насчитывается 69. На втором месте расположился Ленинский округ, там в зоне риска 67 участков. Далее — Октябрьский округ, где затопить может 40 мест и дачный массив в Осташково.

В Советском округе подвержены затоплению 35 участков, а в Кировском — 29. Подробнее об улицах, которые могут оказаться в эпицентре подтопления, в карточках:

Список опасных мест
Список опасных мест
Список опасных мест
Список опасных мест
Список опасных мест. Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Напомним, ранее омские экологи рассказали, как паводок влияет на природу.
Эксперты отметили, что системный паводок идет окружающей среде на пользу, так как природа давно адаптировалась к этому процессу, однако участие людей в нем может усугубить ситуацию.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Прогнозы#Новости#Паводковая ситуация#Паводковая обстановка#Весенний паводок#Паводки
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