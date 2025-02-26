В мэрии Омска назвали места, которые будут подвержены подтоплению во время паводка

Posted 26 февраля, 14:03
Published 26 февраля, 14:03
Modified 26 февраля, 14:03
Updated 26 февраля, 14:03
В УДХБ опубликовали список мест Омска, которые сильнее всего будут подвержены подтоплению во время весеннего паводка. Больше всего таких территорий оказалось в Центральном округе, их насчитывается 69. На втором месте расположился Ленинский округ, там в зоне риска 67 участков. Далее — Октябрьский округ, где затопить может 40 мест и дачный массив в Осташково.
В Советском округе подвержены затоплению 35 участков, а в Кировском — 29. Подробнее об улицах, которые могут оказаться в эпицентре подтопления, в карточках:
Напомним, ранее омские экологи рассказали, как паводок влияет на природу.
Эксперты отметили, что системный паводок идет окружающей среде на пользу, так как природа давно адаптировалась к этому процессу, однако участие людей в нем может усугубить ситуацию.