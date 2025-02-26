В мэрии Омска назвали места, которые будут подвержены подтоплению во время паводка

В УДХБ опубликовали список мест Омска, которые сильнее всего будут подвержены подтоплению во время весеннего паводка. Больше всего таких территорий оказалось в Центральном округе, их насчитывается 69. На втором месте расположился Ленинский округ, там в зоне риска 67 участков. Далее — Октябрьский округ, где затопить может 40 мест и дачный массив в Осташково.