В двух поселках Ленинского округа Омска отключат воду 3 марта: публикуем адреса

Posted 26 февраля, 07:30
Published 26 февраля, 07:30
Modified 26 февраля, 07:32
Updated 26 февраля, 07:32
В понедельник, 3 марта, в Ленинском округе Омска запланировано масштабное отключение воды. Оно потребовалось из-за предстоящего ремонта водопровода в поселке Дальний.
Холодной воды не будет по десяткам адресов целых 13 часов — с 10 часов утра до 11 часов вечера. Отключение затронет тех, кто проживает в поселках Дальний и Булатова (по улице Осипова). Полный список адресов приведен на фотографии ниже:
На время, пока омичи будут без водоснабжения, обещают установить две машины с питьевой водой: в поселке Дальний — с 10.00 до 14.00, а на улице Осипова, 37 в поселке Булатова — с 14.00 до окончания работ.
Напомним, что завтра 10-часовое отключение водоснабжение затронет больницу на Красном пути.