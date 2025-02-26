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Posted 26 февраля, 07:30

Published 26 февраля, 07:30

Modified 26 февраля, 07:32

Updated 26 февраля, 07:32

Воды в Ленинском округе Омска не будет больше 12 часов

В двух поселках Ленинского округа Омска отключат воду 3 марта: публикуем адреса

26 февраля 2025, 07:30
Фото: 1MI. Воды в Ленинском округе Омска не будет больше 12 часов

Первая рабочая неделя в марте начнется с масштабного отключения воды в Омске

Для горожан по двум адресам обещают установить машины с питьевой водой.

В понедельник, 3 марта, в Ленинском округе Омска запланировано масштабное отключение воды. Оно потребовалось из-за предстоящего ремонта водопровода в поселке Дальний.

Холодной воды не будет по десяткам адресов целых 13 часов — с 10 часов утра до 11 часов вечера. Отключение затронет тех, кто проживает в поселках Дальний и Булатова (по улице Осипова). Полный список адресов приведен на фотографии ниже:

Отключение воды в Ленинском округе 3 марта
Отключение воды в Ленинском округе 3 марта. Фото: Росводоканал Омск

На время, пока омичи будут без водоснабжения, обещают установить две машины с питьевой водой: в поселке Дальний — с 10.00 до 14.00, а на улице Осипова, 37 в поселке Булатова — с 14.00 до окончания работ.

Напомним, что завтра 10-часовое отключение водоснабжение затронет больницу на Красном пути.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Отключение воды#Новости#Ремонт водопровода#Росводоканал
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