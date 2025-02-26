Упорная борьба, овертайм и семь шайб. Как сыграли «Авангард» и «Витязь»

Posted 26 февраля, 16:03
Published 26 февраля, 16:03
Modified 26 февраля, 16:05
Updated 26 февраля, 16:05
Омский «Авангард» сегодня, 26 февраля принимал на домашнем льду подмосковный «Витязь». «Ястребы» победили со счетом 4:3. Матч завершился в дополнительное время.
Омичи начали первый период с нескольких острых атак. На 5-й минуте матча у «Витязя» удалился Руслан Педан за задержку соперника. Омичи реализовали большинство за 11 секунд, отличился Николай Прохоркин. Результативную передачу отдал Иван Игумнов. Еще одно удаление гости получили на 9-й минуте — Сергей Калинин был наказан за неправильную атаку. «Авангард» вновь воспользовался численным преимуществом — 2:0. С передач Райана Спунера и Константина Окулова шайбу забросил Майкл Маклауд.
На 17-й минуте «Витязь» отыграл одну шайбу. Взятием ворот отметился Владислав Цицюра. Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.
В начале второго периода хоккеист «Витязя» Иван Воробьев поехал в штраф-бокс за толчок клюшкой. «Ястребы» не смогли забить в большинстве. Команда гостей сравняла счет на 29-й минуте после удаления у «Авангарда» Егора Воронкова. Шайбу в ворота Михаила Бердина забросил Джереми Рой. Больше счет во втором периоде не менялся, по итогам 40 минут игры — 2:2.
На 42-й минуте у «ястребов» удалился Игорь Мартынов. «Авангард» выстоял в меньшинстве. На 46-й минуте капитан омской команды Дамир Шарипзянов вывел команду вперед — 3:2. Передачу отдал Майкл Маклауд. За 5 минут до финальной сирены «Витязь» сравнял. Отличился Иван Савчик. Игра перешла в овертайм.
В дополнительное время «Витязь» остался в меньшинстве, а Рид Буше поставил точку в матче — 4-3.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет 2 марта в Москве против «Спартака».