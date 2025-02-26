Упорная борьба, овертайм и семь шайб. Как сыграли «Авангард» и «Витязь»

В начале второго периода хоккеист «Витязя» Иван Воробьев поехал в штраф-бокс за толчок клюшкой. «Ястребы» не смогли забить в большинстве. Команда гостей сравняла счет на 29-й минуте после удаления у «Авангарда» Егора Воронкова. Шайбу в ворота Михаила Бердина забросил Джереми Рой. Больше счет во втором периоде не менялся, по итогам 40 минут игры — 2:2.