gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 16:03

Published 26 февраля, 16:03

Modified 26 февраля, 16:05

Updated 26 февраля, 16:05

«Ястребы» забрали два очка в матче

Упорная борьба, овертайм и семь шайб. Как сыграли «Авангард» и «Витязь»

26 февраля 2025, 16:03
Фото: ХК Авангард. «Ястребы» забрали два очка в матче

Омский «Авангард» в овертайме обыграл подмосковный «Витязь»

У омичей отличились Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Дамир Шарипзянов и Рид Буше.

Омский «Авангард» сегодня, 26 февраля принимал на домашнем льду подмосковный «Витязь». «Ястребы» победили со счетом 4:3. Матч завершился в дополнительное время.

Омичи начали первый период с нескольких острых атак. На 5-й минуте матча у «Витязя» удалился Руслан Педан за задержку соперника. Омичи реализовали большинство за 11 секунд, отличился Николай Прохоркин. Результативную передачу отдал Иван Игумнов. Еще одно удаление гости получили на 9-й минуте — Сергей Калинин был наказан за неправильную атаку. «Авангард» вновь воспользовался численным преимуществом — 2:0. С передач Райана Спунера и Константина Окулова шайбу забросил Майкл Маклауд.

На 17-й минуте «Витязь» отыграл одну шайбу. Взятием ворот отметился Владислав Цицюра. Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.

Ворота «Авангарда» защищал Михаил Бердин
Ворота «Авангарда» защищал Михаил Бердин. Фото: ХК Авангард

В начале второго периода хоккеист «Витязя» Иван Воробьев поехал в штраф-бокс за толчок клюшкой. «Ястребы» не смогли забить в большинстве. Команда гостей сравняла счет на 29-й минуте после удаления у «Авангарда» Егора Воронкова. Шайбу в ворота Михаила Бердина забросил Джереми Рой. Больше счет во втором периоде не менялся, по итогам 40 минут игры — 2:2.

Иван Игумнов
Иван Игумнов. Фото: ХК Авангард

На 42-й минуте у «ястребов» удалился Игорь Мартынов. «Авангард» выстоял в меньшинстве. На 46-й минуте капитан омской команды Дамир Шарипзянов вывел команду вперед — 3:2. Передачу отдал Майкл Маклауд. За 5 минут до финальной сирены «Витязь» сравнял. Отличился Иван Савчик. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время «Витязь» остался в меньшинстве, а Рид Буше поставил точку в матче — 4-3.

Статистика матча:

  • Броски: 70-41;
  • Броски в створ: 39-26;
  • Голы: 4-3;
  • Вбрасывания: 46-27;
  • Блокированные броски: 7-14;
  • Силовые приемы: 26-19;
  • Отборы: 3-0;
  • Потери: 16-4;
  • Перехваты: 1-5;
  • Время в атаке: 15:32–11:41;
  • Штраф: 14-14.

Следующий матч «Авангард» проведет 2 марта в Москве против «Спартака».

Четыре игрока омского «Авангарда» стали лучшими в регулярном чемпионате КЛХ
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Сергей Калинин#Витязь#Николай Прохоркин#Спартак#Иван Игумнов#Джереми Рой#Майкл Маклауд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика