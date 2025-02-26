Тюльпаны оптом и бенто-торты: что продают омичи на Авито к 8 Марта

Posted 26 февраля, 10:01
Published 26 февраля, 10:01
Modified 26 февраля, 10:04
Updated 26 февраля, 10:04
Международный женский день у многих ассоциируется с наступлением весеннего тепла и первыми цветами, однако на самом деле праздник 8 Марта был установлен как символ солидарности женщин в борьбе за свои права. В любом случае это хороший повод порадовать подарком маму, бабушку, сестру и вторую половинку.
Однако выбрать, что подарить женщине на 8 марта — это непростая задача. Если спросить напрямую — не вариант, можно воспользоваться готовыми идеями. Специально для такого случая мы публикуем подборку подарков, которые предлагают на Авито в Омске.
Существуют такие подарки, которые будут приятны, пожалуй, каждой девушке, за редким исключением.
Подвеска, кольцо или сережки могут быть как дорогими: из золота, украшенные драгоценными камнями, — так и бюджетными, возможно авторской работы, из серебра или других простых металлов с искусственными вставками.
Считается, что дарить духи — это хороший тон, а вот обычную косметику на каждый день (вроде шампуней, гелей для душа, средств для ухода за кожей и волосами) приобретать на праздник не стоит.
Трудно представить себе женщину, которую не порадует приглашение в хороший ресторан с красивым интерьером и уютной атмосферой.
Красиво оформленные корзины из самых разных гастрономических деликатесов всегда придутся кстати, главное, чтобы они соответствовали вкусам конкретной женщины, и продукты, которые входят в набор, не вызвали у нее аллергию и другие проблемы со здоровьем.
По данным опроса аналитиков Авито, который был проведен в прошлом году, больше 50% мужчин предпочитают дарить на 8 Марта цветы. В основном выбирают монобукеты из тюльпанов и роз. Среди опрошенных женщин 56% хотели получить цветы.
Также омичи рассказывали, что дарят косметику и парфюмерию, сертификаты, гаджеты, ювелирные изделия, завтрак в постель. Кстати, украшения мечтали принять в качестве подарка более 52% женщин. А еще многие мечтали просто выспаться. Среди материальных благ встречались деньги, товары для дома, сада и здоровья.
В преддверии Международного женского дня в 2025 году мы спросили у жительниц Омска, что можно подарить на 8 Марта. И вот что они предлагают:
Мы изучили, какие подарки уже можно найти на Авито.
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