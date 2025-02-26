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Posted 26 февраля, 10:01

Published 26 февраля, 10:01

Modified 26 февраля, 10:04

Updated 26 февраля, 10:04

Тюльпаны оптом и бенто-торты: что продают омичи на Авито к 8 Марта

Тюльпаны оптом и бенто-торты: что продают омичи на Авито к 8 Марта

26 февраля 2025, 10:01
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Праздник
В преддверии праздника цветочные магазины, традиционно, наполняются тюльпанами разных цветов и размеров. А где можно купить цветы по более привлекательной цене? Расскажем, какой ассортимент доступен омичам на Авито.

Международный женский день у многих ассоциируется с наступлением весеннего тепла и первыми цветами, однако на самом деле праздник 8 Марта был установлен как символ солидарности женщин в борьбе за свои права. В любом случае это хороший повод порадовать подарком маму, бабушку, сестру и вторую половинку.

Однако выбрать, что подарить женщине на 8 марта — это непростая задача. Если спросить напрямую — не вариант, можно воспользоваться готовыми идеями. Специально для такого случая мы публикуем подборку подарков, которые предлагают на Авито в Омске.

Что можно подарить на 8 Марта

Существуют такие подарки, которые будут приятны, пожалуй, каждой девушке, за редким исключением.

Ювелирное украшение

Подвеска, кольцо или сережки могут быть как дорогими: из золота, украшенные драгоценными камнями, — так и бюджетными, возможно авторской работы, из серебра или других простых металлов с искусственными вставками.

Косметика и парфюмерия

Считается, что дарить духи — это хороший тон, а вот обычную косметику на каждый день (вроде шампуней, гелей для душа, средств для ухода за кожей и волосами) приобретать на праздник не стоит.

Романтический ужин

Трудно представить себе женщину, которую не порадует приглашение в хороший ресторан с красивым интерьером и уютной атмосферой.

Конфеты и прочие сладости

Красиво оформленные корзины из самых разных гастрономических деликатесов всегда придутся кстати, главное, чтобы они соответствовали вкусам конкретной женщины, и продукты, которые входят в набор, не вызвали у нее аллергию и другие проблемы со здоровьем.

На 8 Марта принято дарить тюльпаны
На 8 Марта принято дарить тюльпаны. Фото: Изображение Midjourney

Какие подарки ждут омички на 8 марта

По данным опроса аналитиков Авито, который был проведен в прошлом году, больше 50% мужчин предпочитают дарить на 8 Марта цветы. В основном выбирают монобукеты из тюльпанов и роз. Среди опрошенных женщин 56% хотели получить цветы.

Также омичи рассказывали, что дарят косметику и парфюмерию, сертификаты, гаджеты, ювелирные изделия, завтрак в постель. Кстати, украшения мечтали принять в качестве подарка более 52% женщин. А еще многие мечтали просто выспаться. Среди материальных благ встречались деньги, товары для дома, сада и здоровья.

В преддверии Международного женского дня в 2025 году мы спросили у жительниц Омска, что можно подарить на 8 Марта. И вот что они предлагают:

  • сертификаты — в косметический магазин, книжный, на СПА или кафе;
  • комнатное растение — живой и приятный подарок, особенно если женщина любит цветы;
  • набор чая, кофе или сладостей — можно красиво упаковать и добавить что-то необычное;
  • книга — если знаете интересы, можно подобрать хорошую литературу;
  • деньги.

Что продают на Авито к 8 Марта

Мы изучили, какие подарки уже можно найти на Авито.

  • На платформе размещено много объявлений о продаже тюльпанов оптом;
Омичи предлагают к 8 Марта цветы
Омичи предлагают к 8 Марта цветы. Фото: Авито
  • Можно заказать популярный бисквитный бенто-торт с поздравлением. В объявлении указано, что за услугу придется отдать не менее 1500 рублей;
Что продают на Авито к 8 Марта
Что продают на Авито к 8 Марта. Фото: Авито
  • Портрет на холсте по фото;
  • Набор для глинтвейна;
  • Фотозона на 8 Марта;
  • Шоколадные наборы на 8 Марта;
  • Техника фирмы Dyson.
Что продают на Авито к 8 Марта
Что продают на Авито к 8 Марта. Фото: Авито

Ранее мы писали, что в преддверии Международного женского дня в Омске ожидается рост цен на игристые вина. По прогнозам экспертов, стоимость российского шампанского увеличится примерно на 10% из-за нескольких факторов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как пояснил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, с начала 2025 года виноделы начали повышать цены. В нашем материале рассказываем почему.

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