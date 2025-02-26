Тюльпаны оптом и бенто-торты: что продают омичи на Авито к 8 Марта

Международный женский день у многих ассоциируется с наступлением весеннего тепла и первыми цветами, однако на самом деле праздник 8 Марта был установлен как символ солидарности женщин в борьбе за свои права. В любом случае это хороший повод порадовать подарком маму, бабушку, сестру и вторую половинку.