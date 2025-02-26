Транспортировку омичей до кладбищ оценили в 3,4 млн рублей

Posted 26 февраля, 09:02
Published 26 февраля, 09:02
Modified 26 февраля, 09:04
Updated 26 февраля, 09:04
В конце апреля — целых три дня — омичей будет возить до городских кладбищ специальный транспорт. Сейчас департамент транспорта омской мэрии ищет перевозчика, который 26, 27 и 29 апреля ко Дню поминовения усопших займется обслуживанием 13 маршрутов. Соответствующий аукцион с начальной стоимостью в 3,4 млн рублей уже объявлен.
Перевозчику предстоит предоставить 134 автобуса, оснащенных системой ГЛОНАСС. Меньше всего транспорта пустят по маршруту №613: от ДК имени Лобкова в микрорайон Черемуховское отправится только один автобус. А больше всего транспорта будет на маршрутах №604 («Ул. Лобкова» — «Ново-Южное кладбище») и №610 («ДК им. Малунцева» — «Северо-Восточное кладбище»). Здесь должно ходить 25 и 19 автобусов соответственно.
Полный перечень маршрутов до кладбищ приведен на фотографии ниже:
Перевозчик станет известен 6 марта. Ранее, напомним, Город55 рассказывал о возрождении маршрута №99, который не выполнялся с 2023 года. Конкурс на поиск подрядчика запустил дептранс.