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Posted 26 февраля, 09:02

Published 26 февраля, 09:02

Modified 26 февраля, 09:04

Updated 26 февраля, 09:04

Перевозить омичей до кладбищ будут три дня

Транспортировку омичей до кладбищ оценили в 3,4 млн рублей

26 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI. Перевозить омичей до кладбищ будут три дня
В конце апреля до городских кладбищ запустят 13 маршрутов. Обслуживать их будут 134 автобуса.

В конце апреля — целых три дня — омичей будет возить до городских кладбищ специальный транспорт. Сейчас департамент транспорта омской мэрии ищет перевозчика, который 26, 27 и 29 апреля ко Дню поминовения усопших займется обслуживанием 13 маршрутов. Соответствующий аукцион с начальной стоимостью в 3,4 млн рублей уже объявлен.

Перевозчику предстоит предоставить 134 автобуса, оснащенных системой ГЛОНАСС. Меньше всего транспорта пустят по маршруту №613: от ДК имени Лобкова в микрорайон Черемуховское отправится только один автобус. А больше всего транспорта будет на маршрутах №604 («Ул. Лобкова» — «Ново-Южное кладбище») и №610 («ДК им. Малунцева» — «Северо-Восточное кладбище»). Здесь должно ходить 25 и 19 автобусов соответственно.

Полный перечень маршрутов до кладбищ приведен на фотографии ниже:

Перечень маршрутов до кладбищ на Родительский день
Перечень маршрутов до кладбищ на Родительский день. Фото: gorod55.ru

Перевозчик станет известен 6 марта. Ранее, напомним, Город55 рассказывал о возрождении маршрута №99, который не выполнялся с 2023 года. Конкурс на поиск подрядчика запустил дептранс.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Кладбище#Новости#Радоница
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