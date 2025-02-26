Транспортировку омичей до кладбищ оценили в 3,4 млн рублей

Перевозчику предстоит предоставить 134 автобуса, оснащенных системой ГЛОНАСС. Меньше всего транспорта пустят по маршруту №613: от ДК имени Лобкова в микрорайон Черемуховское отправится только один автобус. А больше всего транспорта будет на маршрутах №604 («Ул. Лобкова» — «Ново-Южное кладбище») и №610 («ДК им. Малунцева» — «Северо-Восточное кладбище»). Здесь должно ходить 25 и 19 автобусов соответственно.