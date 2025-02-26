Светлая память героям: в районах Омской области простятся с погибшими на СВО бойцами

Posted 26 февраля, 05:41
Published 26 февраля, 05:41
Modified 26 февраля, 05:43
Updated 26 февраля, 05:43
Сегодня, 26 февраля, в деревне Кайнаул Усть-Ишимского района пройдет прощание с 33-летним Эльмаром Хамитулиным. Мужчина, как сообщили в официальной группе администрации района, погиб 4 января 2025 года, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Известно, что контракт Эльмар заключил еще в сентябре 2023 года. Служил он стрелком, имеет награду медалью за Отвагу. Церемония прощания начнется в 14.00 у дома на улице Речная, 4.
На следующий день, 27 февраля, простятся с еще одним погибшим в зоне СВО бойцом. Это 40-летний Сергей Шпигель из поселка Конезаводский Марьяновского района. Контракт на военную службу, как следует из сообщения администрации Москаленского сельского поселения, мужчина заключил в сентябре 2024-го.
Гибель бойца наступила 28 декабря 2024 года. Шпигель выполнял очередное боевое задание. Прощание запланировано у дома №32 на улице Новая в поселке Москаленский. Всех желающих проститься ждут с 11 до 12 часов.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибших.