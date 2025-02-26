Светлая память героям: в районах Омской области простятся с погибшими на СВО бойцами

На следующий день, 27 февраля, простятся с еще одним погибшим в зоне СВО бойцом. Это 40-летний Сергей Шпигель из поселка Конезаводский Марьяновского района. Контракт на военную службу, как следует из сообщения администрации Москаленского сельского поселения, мужчина заключил в сентябре 2024-го.