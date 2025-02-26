Суд задумался над прекращением отставки судьи, виновного в ДТП с пострадавшими

Напомним, что авария с участием Куминова произошла в декабре 2019 года на одной из дорог Левобережья. Двое мужчин шли по пешеходному переходу на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца и попали под колеса иномарки судьи. У одного из пострадавших медики диагностировали травму голову и несколько переломов.