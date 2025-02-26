gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 13:14

Published 26 февраля, 13:14

Modified 26 февраля, 13:14

Updated 26 февраля, 13:14

Суд может отменить отставку виновного в ДТП судьи

Суд задумался над прекращением отставки судьи, виновного в ДТП с пострадавшими

26 февраля 2025, 13:14
Фото: 1MI. Суд может отменить отставку виновного в ДТП судьи
Этот вопрос сегодня обсуждался квалификационной коллегией судей Омской области.

Сегодня квалификационная коллегия судей региона рассмотрела представление председателя Омского областного суда Петра Трапезникова. Он поднял вопрос о прекращении отставки судьи Колосовского райсуда Владислава Куминова, который несколько лет назад стал виновником ДТП с пострадавшими.

В обоснование своей позиции Трапезников ссылается на подпункт 5 пункта 6 статьи 15 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», он гласит: «Отставка судьи прекращается в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи». Какое решение по этому вопросу приняла коллегия — пока неизвестно.

Напомним, что авария с участием Куминова произошла в декабре 2019 года на одной из дорог Левобережья. Двое мужчин шли по пешеходному переходу на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца и попали под колеса иномарки судьи. У одного из пострадавших медики диагностировали травму голову и несколько переломов.

В омском суде прошли прения по делу руководителя омской Дирекции здравоохранения
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Суд#Новости#Судья#Судьи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика