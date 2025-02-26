Суд задумался над прекращением отставки судьи, виновного в ДТП с пострадавшими

Posted 26 февраля, 13:14
Published 26 февраля, 13:14
Modified 26 февраля, 13:14
Updated 26 февраля, 13:14
Сегодня квалификационная коллегия судей региона рассмотрела представление председателя Омского областного суда Петра Трапезникова. Он поднял вопрос о прекращении отставки судьи Колосовского райсуда Владислава Куминова, который несколько лет назад стал виновником ДТП с пострадавшими.
В обоснование своей позиции Трапезников ссылается на подпункт 5 пункта 6 статьи 15 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», он гласит: «Отставка судьи прекращается в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении судьи». Какое решение по этому вопросу приняла коллегия — пока неизвестно.
Напомним, что авария с участием Куминова произошла в декабре 2019 года на одной из дорог Левобережья. Двое мужчин шли по пешеходному переходу на перекрестке улиц Лукашевича и Степанца и попали под колеса иномарки судьи. У одного из пострадавших медики диагностировали травму голову и несколько переломов.