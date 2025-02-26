Содержит ГМО и радиоактивные вещества: в Омской области нашли подозрительный хлеб

Региональный Роспотребнадзор поделился результатами исследования хлебобулочной и кондитерской продукции в прошлом году. С контрольно-надзорными и профилактическими выездами специалисты в 2024-м сотни раз посещали объекты, занятые производством и реализацией хлеба и кондитерских изделий.