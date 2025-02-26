Содержит ГМО и радиоактивные вещества: в Омской области нашли подозрительный хлеб

Posted 26 февраля, 10:34
Published 26 февраля, 10:34
Modified 26 февраля, 10:36
Updated 26 февраля, 10:36
Региональный Роспотребнадзор поделился результатами исследования хлебобулочной и кондитерской продукции в прошлом году. С контрольно-надзорными и профилактическими выездами специалисты в 2024-м сотни раз посещали объекты, занятые производством и реализацией хлеба и кондитерских изделий.
Продукцию проверяли:
В результате надзорных мероприятий из продажи изъяли 19 партий хлебобулочной продукции общим весом 413 кг. В ведомстве уточнили, что они не соответствовали обязательным требованиям. Всех виновных привлекли к административной ответственности.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что из Омска не пустили в Казахстан крупную партию сгущенки. Проверка на границе показала несоответствие в документах перевозчика.