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Posted 26 февраля, 10:34

Published 26 февраля, 10:34

Modified 26 февраля, 10:36

Updated 26 февраля, 10:36

Подозрительными в регионе оказались 19 партий хлеба

Содержит ГМО и радиоактивные вещества: в Омской области нашли подозрительный хлеб

26 февраля 2025, 10:34
Фото: Изображение Midjourney. Подозрительными в регионе оказались 19 партий хлеба

За год в Омской области сняли с продажи больше 400 кг опасного хлеба

Проверками занимаются сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Региональный Роспотребнадзор поделился результатами исследования хлебобулочной и кондитерской продукции в прошлом году. С контрольно-надзорными и профилактическими выездами специалисты в 2024-м сотни раз посещали объекты, занятые производством и реализацией хлеба и кондитерских изделий.

Продукцию проверяли:

  • По микробиологическим показателям (510 проб);
  • По физико-химическим показателям (475 проб);
  • По санитарно-химическим показателям (166 проб);
  • На содержание ГМО (42 пробы);
  • На радиоактивные вещества (9 проб).

В результате надзорных мероприятий из продажи изъяли 19 партий хлебобулочной продукции общим весом 413 кг. В ведомстве уточнили, что они не соответствовали обязательным требованиям. Всех виновных привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что из Омска не пустили в Казахстан крупную партию сгущенки. Проверка на границе показала несоответствие в документах перевозчика.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Хлеб#Новости#Проверки
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