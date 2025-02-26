Семья из Сибири назвала новорожденного сына Трампом Владимировичем

Молодая семья уже два года живет в поселке под Минском, где находятся родители главы семьи. Владимир работает удаленно программистом, а Елена занимается флористикой. В феврале этого года у них родился первенец — решили назвать сына Трамп. Пара объяснила, что выбор имени не связан с политикой.