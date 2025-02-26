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Posted 26 февраля, 08:15

Published 26 февраля, 08:15

Modified 26 февраля, 08:17

Updated 26 февраля, 08:17

Семья из Сибири назвала новорожденного сына Трампом Владимировичем

Семья из Сибири назвала новорожденного сына Трампом Владимировичем

26 февраля 2025, 08:15
Фото: 1MI.
Родители захотели, чтобы у ребенка было необычное имя.

Супруги Елена и Владимир, переехавшие из Новосибирска в Белоруссию, удивили всех выбором имени для своего новорожденного сына. Мальчика назвали Трампом. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Молодая семья уже два года живет в поселке под Минском, где находятся родители главы семьи. Владимир работает удаленно программистом, а Елена занимается флористикой. В феврале этого года у них родился первенец — решили назвать сына Трамп. Пара объяснила, что выбор имени не связан с политикой.

Пока родители не получили свидетельство о рождении — Елена с малышом еще находятся в роддоме. Напомним, в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя, которое переводится как «восточная принцесса».

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#Риана Дязанцева#Омск#Новорожденный#Сибирь#Имя
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