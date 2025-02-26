Семья из Сибири назвала новорожденного сына Трампом Владимировичем

Posted 26 февраля, 08:15
Published 26 февраля, 08:15
Modified 26 февраля, 08:17
Updated 26 февраля, 08:17
Супруги Елена и Владимир, переехавшие из Новосибирска в Белоруссию, удивили всех выбором имени для своего новорожденного сына. Мальчика назвали Трампом. Об этом сообщает «Сиб.фм».
Молодая семья уже два года живет в поселке под Минском, где находятся родители главы семьи. Владимир работает удаленно программистом, а Елена занимается флористикой. В феврале этого года у них родился первенец — решили назвать сына Трамп. Пара объяснила, что выбор имени не связан с политикой.
Пока родители не получили свидетельство о рождении — Елена с малышом еще находятся в роддоме. Напомним, в Омской области девочке дали удивительное и красивое имя, которое переводится как «восточная принцесса».