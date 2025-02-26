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Posted 26 февраля, 14:17

Published 26 февраля, 14:17

Modified 26 февраля, 14:17

Updated 26 февраля, 14:17

Иллюстрация

Сегодня в Омске: отключение воды, северное сияние и карантин в школах

26 февраля 2025, 14:17
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Первая рабочая неделя в марте начнется с масштабного отключения воды в Омске

3 марта в Ленинском округе Омска пройдет масштабное отключение воды из-за ремонта водопровода в поселке Дальний. Холодного водоснабжения не будет по десяткам адресов с 10 часов утра до 11 часов вечера. Отключение затронет омичей из поселков Дальний и Булатова (по улице Осипова).

В двух поселках Ленинского округа Омска отключат воду 3 марта: публикуем адреса
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Новость №2. Небо над Омской областью снова озарило северное сияние

Вчера ночью небо в регионе озарило красивое природное явление. Северное сияние с заметной зеленой дугой фотограф Милена Пономарева из Омска заметила в Саргатском районе. По словам руководителя «Омского планетария» Владимира Крупко, сейчас наступает пора наблюдения за полярными сияниями.

Посмотрите на небо: над Омской областью заметили красочное северное сияние
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Новость №3. В Омске участились случаи ухода на карантин в школах

В департаменте образования омской мэрии Городу55 рассказало, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди детей и подростков в Омске продолжает расти. По информации на сегодня, 26 февраля, учебный процесс приостановили в 71 классе 32 школ и в 82 группах 55 детских садов.

За сутки еще в 10 школьных классах Омска ввели карантин из-за вирусных инфекций
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