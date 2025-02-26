Сегодня в Омске: отключение воды, северное сияние и карантин в школах

Posted 26 февраля, 14:17
Published 26 февраля, 14:17
Modified 26 февраля, 14:17
Updated 26 февраля, 14:17
Новость №1. Первая рабочая неделя в марте начнется с масштабного отключения воды в Омске
3 марта в Ленинском округе Омска пройдет масштабное отключение воды из-за ремонта водопровода в поселке Дальний. Холодного водоснабжения не будет по десяткам адресов с 10 часов утра до 11 часов вечера. Отключение затронет омичей из поселков Дальний и Булатова (по улице Осипова).
Новость №2. Небо над Омской областью снова озарило северное сияние
Вчера ночью небо в регионе озарило красивое природное явление. Северное сияние с заметной зеленой дугой фотограф Милена Пономарева из Омска заметила в Саргатском районе. По словам руководителя «Омского планетария» Владимира Крупко, сейчас наступает пора наблюдения за полярными сияниями.
Новость №3. В Омске участились случаи ухода на карантин в школах
В департаменте образования омской мэрии Городу55 рассказало, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди детей и подростков в Омске продолжает расти. По информации на сегодня, 26 февраля, учебный процесс приостановили в 71 классе 32 школ и в 82 группах 55 детских садов.