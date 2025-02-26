Сегодня в Омске: отключение воды, северное сияние и карантин в школах

3 марта в Ленинском округе Омска пройдет масштабное отключение воды из-за ремонта водопровода в поселке Дальний. Холодного водоснабжения не будет по десяткам адресов с 10 часов утра до 11 часов вечера. Отключение затронет омичей из поселков Дальний и Булатова (по улице Осипова).