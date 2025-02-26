Посмотрите на небо: над Омской областью заметили красочное северное сияние

Posted 26 февраля, 08:27
Published 26 февраля, 08:27
Modified 26 февраля, 08:29
Updated 26 февраля, 08:29
В ночь с 24 на 25 февраля небо в Омской области озарило красивое природное явление. Северное сияние с заметной зеленой дугой фотограф Милена Пономарева из Омска заметила в Саргатском районе. Девушка в своих соцсетях рассказала, что произошло это случайно, когда она была за рулем.
«Из-за того, что фото сделаны в салоне через лобовое стекло без особой опоры, получились такие пусть не совсем качественные кадры, но зато хорошо показывают всю картину событий», — написала Милена Пономарева.
По словам руководителя «Омского планетария» Владимира Крупко, сейчас наступает пора наблюдения за полярными сияниями. Лучшее время для их появления — это как раз весна, а также осень.
«А в 2025 году мы еще проходим пик солнечной активности в 11-летнем цикле. И мы надеемся, что нам повезет и этой весной мы будем свидетелями роскошных полярных сияний в Омской области. А затем активность Солнца будет снижаться и на многие годы мы забудем о прекрасном явлении в нашем регионе до следующего максимума», — пояснил Крупко.
Напомним, что в конце февраля жителей Омской области ждет магнитная буря слабой интенсивности. Геомагнитные колебания будут ощущаться целых три дня — до 2 марта включительно.