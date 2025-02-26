Посмотрите на небо: над Омской областью заметили красочное северное сияние

В ночь с 24 на 25 февраля небо в Омской области озарило красивое природное явление. Северное сияние с заметной зеленой дугой фотограф Милена Пономарева из Омска заметила в Саргатском районе. Девушка в своих соцсетях рассказала, что произошло это случайно, когда она была за рулем.