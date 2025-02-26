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Posted 26 февраля, 08:27

Published 26 февраля, 08:27

Modified 26 февраля, 08:29

Updated 26 февраля, 08:29

В небе омичи заметили северное сияние

Посмотрите на небо: над Омской областью заметили красочное северное сияние

26 февраля 2025, 08:27
Фото: 1MI. В небе омичи заметили северное сияние

Небо над Омской областью снова озарило северное сияние

Астрономы ожидают, что 2025 год будет часто радовать омичей этим астрономическим явлением.

В ночь с 24 на 25 февраля небо в Омской области озарило красивое природное явление. Северное сияние с заметной зеленой дугой фотограф Милена Пономарева из Омска заметила в Саргатском районе. Девушка в своих соцсетях рассказала, что произошло это случайно, когда она была за рулем.

«Из-за того, что фото сделаны в салоне через лобовое стекло без особой опоры, получились такие пусть не совсем качественные кадры, но зато хорошо показывают всю картину событий», — написала Милена Пономарева.
Северное сияние в Омской области 25 февраля
Северное сияние в Омской области 25 февраля
Северное сияние в Омской области 25 февраля. Фото: Фотограф Пономарева Милена / группа ВКонтакте

По словам руководителя «Омского планетария» Владимира Крупко, сейчас наступает пора наблюдения за полярными сияниями. Лучшее время для их появления — это как раз весна, а также осень.

«А в 2025 году мы еще проходим пик солнечной активности в 11-летнем цикле. И мы надеемся, что нам повезет и этой весной мы будем свидетелями роскошных полярных сияний в Омской области. А затем активность Солнца будет снижаться и на многие годы мы забудем о прекрасном явлении в нашем регионе до следующего максимума», — пояснил Крупко.

Напомним, что в конце февраля жителей Омской области ждет магнитная буря слабой интенсивности. Геомагнитные колебания будут ощущаться целых три дня — до 2 марта включительно.

Готовьтесь страдать: магнитная буря накроет Омск на три дня
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Новости#Планетарий#Астрономия#Саргатский район#Владимир Крупко#Северное сияние
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