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Posted 26 февраля, 04:41

Published 26 февраля, 04:41

Modified 26 февраля, 04:43

Updated 26 февраля, 04:43

Подрядчик получил крупный штраф за задержку ремонта дороги в Омске

Подрядчика с сомнительным прошлым оштрафовали за срыв сроков ремонта дорог в Омске

26 февраля 2025, 04:41
Фото: 1MI. Подрядчик получил крупный штраф за задержку ремонта дороги в Омске

В Омске скандального подрядчика оштрафовали за задержку ремонта дороги

Компании неоднократно предъявляли претензии по качеству работ.

В Омске прокуратура Центрального округа проверила соблюдение законодательства при выполнении муниципального контракта на ремонт дорог. Оказалось, что компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна, специализирующаяся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, не уложилась в установленные сроки работ. Ее представитель был оштрафован на 623 тысячи рублей.

Контракт на сумму более 191 млн рублей между БУ «УДХБ» и омской компанией заключили в 2023 году. Согласно договору, подрядчик должен был завершить ремонт улицы Омской до августа прошлого года. Однако в ходе проверки выяснилось, что компания не исполнила свои обязательства в установленные сроки.

Фото: Прокуратура Омской области

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю компании и инициировала привлечение ответственного лица к административной ответственности. В результате подрядчик был оштрафован по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, предусматривающей наказание за несоблюдение условий контракта.

После вмешательства прокуратуры ремонтные работы на улице Омской были завершены. Напомним, репутация компании «АРТ РемСтрой» остается неоднозначной. Так, за 2022 год компания получила госконтрактов на сумму около 3 млрд рублей, но регулярно сталкивалась с претензиями по качеству работ и срывам сроков — тогда фирма накопила штрафов почти на 6 млн рублей.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Ремонт дорог#Штраф#Госконтракты
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