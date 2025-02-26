Подрядчика с сомнительным прошлым оштрафовали за срыв сроков ремонта дорог в Омске

Контракт на сумму более 191 млн рублей между БУ «УДХБ» и омской компанией заключили в 2023 году. Согласно договору, подрядчик должен был завершить ремонт улицы Омской до августа прошлого года. Однако в ходе проверки выяснилось, что компания не исполнила свои обязательства в установленные сроки.