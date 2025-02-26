«Очередная травля, все в дыму». Омичи пожаловались на жуткую вонь в городе

Омичи почувствовали неприятный запах в городе. Особенно сильно качеством воздуха были встревожены жители Нефтяников. В редакцию Города55 омичка Светлана, проживающая в доме на проспекте Мира, написала, что ее беспокоят головная боль и тошнота. Также, по ее словам, химический запах чувствуется и в квартире.