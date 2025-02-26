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Posted 26 февраля, 06:27

Published 26 февраля, 06:27

Modified 26 февраля, 06:55

Updated 26 февраля, 06:55

Омичи почувствовали едкий химический запах в разных частях города

«Очередная травля, все в дыму». Омичи пожаловались на жуткую вонь в городе

26 февраля 2025, 06:27
Фото: gorod55.ru.

Омичи почувствовали едкий химический запах в разных частях города

На качество воздуха и едкий запах пожаловались жители разных районов города.

В Обь-Иртышском УГМС сообщали, что в Омской области в очередной раз действовал режим НМУ с вечера 25 февраля до утра сегодняшнего дня. Режим «черного неба» означает, что в атмосферном воздухе рассеиваются вредные примеси. Период НМУ был «первого уровня опасности».

Омичи почувствовали неприятный запах в городе. Особенно сильно качеством воздуха были встревожены жители Нефтяников. В редакцию Города55 омичка Светлана, проживающая в доме на проспекте Мира, написала, что ее беспокоят головная боль и тошнота. Также, по ее словам, химический запах чувствуется и в квартире.

Другие горожане также поделились впечатлениями в паблике проекта «Дыши! Омск»:

  • «На Пригородной все утро воняло газом или чем-то около того»;
  • «Очередная травля, все в дыму, пепле, проветрить невозможно. Бедные дети с утра идут в садик и школу»;
  • «Как дышать в Лукьяновке? Ужас какой химозный запах».

Добавим, что за последние семь дней режим неблагоприятных метеоусловий вводили целых три раза.

«Эффект черного снега». В Омске второй день подряд вводят режим НМУ
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#Ольга Скворцова#Общество#Экология#Омск#Дети#Жители#Воздух#Нефтяники#Запах#Неприятный запах#Головная боль#Качество воздуха#Города55#Лукьяновка
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