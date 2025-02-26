«Очередная травля, все в дыму». Омичи пожаловались на жуткую вонь в городе

Posted 26 февраля, 06:27
Published 26 февраля, 06:27
Modified 26 февраля, 06:55
Updated 26 февраля, 06:55
В Обь-Иртышском УГМС сообщали, что в Омской области в очередной раз действовал режим НМУ с вечера 25 февраля до утра сегодняшнего дня. Режим «черного неба» означает, что в атмосферном воздухе рассеиваются вредные примеси. Период НМУ был «первого уровня опасности».
Омичи почувствовали неприятный запах в городе. Особенно сильно качеством воздуха были встревожены жители Нефтяников. В редакцию Города55 омичка Светлана, проживающая в доме на проспекте Мира, написала, что ее беспокоят головная боль и тошнота. Также, по ее словам, химический запах чувствуется и в квартире.
Другие горожане также поделились впечатлениями в паблике проекта «Дыши! Омск»:
Добавим, что за последние семь дней режим неблагоприятных метеоусловий вводили целых три раза.