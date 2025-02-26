Незаконная приватизация: «Кедру» придется вернуть еще один участок в омском парке

Posted 26 февраля, 09:33
Published 26 февраля, 09:33
Modified 26 февраля, 09:35
Updated 26 февраля, 09:35
В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о завершении судебного процесса, который касался незаконной передачи в частные руки участка на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Произошло это еще в октябре 2022 года, когда депимущества за 4,55 млн рублей продал местной компании «Кедр» участок площадью 4787 кв. м.
Торги при этом, как установили сотрудники прокуратуры, не проводились, так как «Кедр» был владельцем расположенных на участке теннисных кортов и административно-хозяйственного блока.
Продажа участка земли в парке 30-летия ВЛКСМ противоречит закону, так как он «относится к землям общего пользования и не подлежит приватизации». Теннисные корты при этом не использовались по назначению, а хозкорпус стоял заброшенным.
В итоге суд встал на сторону прокуратуры и постановил признать договор купли-продажи недействительным. Участок в парке «Кедр» должен вернуть в собственность муниципалитета. Соответствующее решение было принято в арбитражном суде 25 февраля 2025 года. Решение еще не вступило в законную силу.