Незаконная приватизация: «Кедру» придется вернуть еще один участок в омском парке

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о завершении судебного процесса, который касался незаконной передачи в частные руки участка на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Произошло это еще в октябре 2022 года, когда депимущества за 4,55 млн рублей продал местной компании «Кедр» участок площадью 4787 кв. м.