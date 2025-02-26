Не ходи в МФО

Даже если ты пришел в МФО, это никак не скажется на твоей кредитной истории. Почему? Твои данные также передаются в БКИ*. Если ты платишь вовремя, твоя кредитная история не пострадает, а станет только лучше! А если тебе 18 лет и кредитной истории пока нет, ты сможешь сформировать ее благодаря МФО. Достаточно взять самый маленький заем и выплачивать его по графику. Чем больше выплачено вовремя — тем здоровее твоя репутация перед банками! В «Ваш инвестор» для этих целей даже создали специальный тариф, он так и называется — «Улучшение КИ».