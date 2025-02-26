Не ходи в МФО

Posted 26 февраля, 06:23
Published 26 февраля, 06:23
Modified 26 февраля, 06:24
Updated 26 февраля, 06:24
Разбираем 5 причин стоит ли обращаться в МФО вместе с «Ваш инвестор»!
При высокой инфляции и ключевой ставке банкам не выгодно давать кредиты. По рынку средняя ставка по ним может достигать 40%. Что делать, если деньги нужны срочно, а в банк идти при таких раскладах не вариант? Остается сфера микрофинансов. Ниже доходчиво объясняем, почему стоит поберечь свои нервы и не рисковать лишний раз:
Что такое МФО? А им можно верить? Это небанковские учреждения, которые имеют право предоставлять деньги как физическим, так и юридическим лицам. Есть стереотип, что микрозаймы выдают только мошенники. Давайте попробуем разобраться. Официальные компании состоят в реестре Центрального банка России. Это значит, что они действуют в рамках закона № 353 «О потребительском кредите (займе)» и защищают интересы заемщиков. Так что работать с ними безопасно, поскольку они находятся под надзором Центробанка.
МФО отбирают у людей автомобили? Нелегальные кредиторы из категории «Рога и Копыта» могут это сделать через мошеннические схемы. Например, вместо договора займа оформляют договор купли-продажи, машина переходит из собственности заемщика в собственность кредитора. Действия таких компаний портят репутацию рынка МФО в целом, поэтому будь осторожен и не забывай проверять реестр ЦБ почаще!
Задача МФО — решить проблему клиента, а не загонять его в долги. Если где-то ты услышал, что микрофинансы навязывают клиентам кабальные договора — не спеши в это верить. Как мы уже писали ранее, деятельность крупных МФО контролируется Центробанком. В них проводятся регулярные проверки. Если в такой компании найдут нарушения — у неё могут отобрать лицензию. А без нее законно работать она уже не сможет. Если вы хотите обратиться в микрофинансовую компанию, но ее нет в реестре ЦБ, то это повод задуматься!
Даже если ты пришел в МФО, это никак не скажется на твоей кредитной истории. Почему? Твои данные также передаются в БКИ*. Если ты платишь вовремя, твоя кредитная история не пострадает, а станет только лучше! А если тебе 18 лет и кредитной истории пока нет, ты сможешь сформировать ее благодаря МФО. Достаточно взять самый маленький заем и выплачивать его по графику. Чем больше выплачено вовремя — тем здоровее твоя репутация перед банками! В «Ваш инвестор» для этих целей даже создали специальный тариф, он так и называется — «Улучшение КИ».
Это все, чем микрофинансы могут привлечь людей? Конечно, нет! Рынок МФО динамичен, поэтому для клиентов всегда найдутся интересные предложения. Это может быть возможность рефинансирования, лояльные условия займов, а еще конкурсы с брендированными подарками и денежными призами! Клиенты «Ваш инвестор» могут оформляться из любой точки страны онлайн. Также есть возможность пассивного дохода по партнерской программе «100 друзей» — ты привлекаешь в компанию нового клиента, а потом получаешь проценты с каждой выдачи займа. Интересно, согласен?
Как мы видим, не так страшен черт как его малюют. Услуги МФО не хуже, чем услуги крупных банков, а иногда получить необходимую помощь выгоднее именно там. Главное, обращаться в проверенные организации, соблюдать осторожность и трезво оценивать свои финансовые возможности и риски.
Сервис займов под залог авто «Ваш инвестор», 8 800 700 02 52, ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714. Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций № 1803550008909.
*БКИ — бюро кредитных историй