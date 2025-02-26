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Posted 26 февраля, 07:19

Published 26 февраля, 07:19

Modified 26 февраля, 07:34

Updated 26 февраля, 07:34

Наиль Якупов

Нападающий «Авангарда» Якупов рассказал, как Ги Буше учит русский язык

26 февраля 2025, 07:19
Фото: ХК «Авангард». Наиль Якупов
По словам Якупова, канадский специалист старается чаще использовать русские слова и выражения на собраниях.

В недавнем интервью нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что не только игроки команды учат английский язык для понимания установок главного тренера, но и Ги Буше изучает русский, чтобы говорить с хоккеистами. По словам Якупова, часто канадский специалист включает в речь не только простые слова по типу «да», «нет», но и сложные, например «выносливость», «изнеможение».

«Ги все быстро схватывает. Он сказал, что будет учить русский язык, и уже делает это. Он едет с водителем, старается читать, что-то спрашивает. Помню, по телевизору Anna Asti пела на МУЗ-ТВ во время обеда. И Ги такой: „Это Anna Asti?“. Мы с Шарипзяновым удивились. Спросили, откуда он знает ее. Оказывается, он где-то уже видел ее», — рассказал нападающий.

Он также добавил, что Буше многое поменял в организации игры «Авангарда», главное — хоккеисты поняли, что матчи можно «вытаскивать» и с 0:2, и с 0:3, необходимо просто действовать правильно и следовать установке тренера.

«Ги часто говорит, что игра длится 60 минут. Надо играть правильно три периода. Если начнешь заниматься самодеятельностью, то после одной-двух ошибок тебя посадят. Все строго», — отметил Якупов.

Напомним, что недавно Марк Верба рассказал, как игроки «Авангарда» общаются с Ги Буше, не зная английского.

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