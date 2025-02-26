Нападающий «Авангарда» Якупов рассказал, как Ги Буше учит русский язык

В недавнем интервью нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, что не только игроки команды учат английский язык для понимания установок главного тренера, но и Ги Буше изучает русский, чтобы говорить с хоккеистами. По словам Якупова, часто канадский специалист включает в речь не только простые слова по типу «да», «нет», но и сложные, например «выносливость», «изнеможение».