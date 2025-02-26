На Левобережье Омска начала действовать новая схема движения: что изменилось

Со среды, 26 февраля, в Омске начала действовать новая схема движения на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. Изменения мэр Омска анонсировал пару недель назад, теперь же омичам придется быть внимательными и учитывать разрешенные направления движения.