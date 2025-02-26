gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 10:10

Published 26 февраля, 10:10

Modified 26 февраля, 10:12

Updated 26 февраля, 10:12

Омичей предупредили об изменении схемы движения на улице Конева

На Левобережье Омска начала действовать новая схема движения: что изменилось

26 февраля 2025, 10:10
Фото: gorod55.ru.

Омичей предупредили об изменении схемы движения на улице Конева

Городские власти рассчитывают, что нововведение поможет уменьшить заторы на дорогах.

Со среды, 26 февраля, в Омске начала действовать новая схема движения на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. Изменения мэр Омска анонсировал пару недель назад, теперь же омичам придется быть внимательными и учитывать разрешенные направления движения.

Что изменилось:

  • С первой полосы допускается движение прямо, а также повороты направо и налево;
  • Со второй и третьей полосы можно поворачивать налево с 3-й Енисейской на метромост.
Участок с измененной схемой движения в Омске
Участок с измененной схемой движения в Омске. Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

В дептрансе надеются, что это поможет снизить заторы на Левобережье и увеличить пропускную способность. Водителей призвали быть внимательными во время проезда этого дорожного участка.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске оштрафовали компанию «Арт Ремстрой»: она не справилась с ремонтом дороги по улице Омская.

Только ночью: омская мэрия планирует ограничить движение большегрузов
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Департамент транспорта мэрии Омска#Новости#Схема движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика