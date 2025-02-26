На Левобережье Омска начала действовать новая схема движения: что изменилось

Posted 26 февраля, 10:10
Published 26 февраля, 10:10
Modified 26 февраля, 10:12
Updated 26 февраля, 10:12
Со среды, 26 февраля, в Омске начала действовать новая схема движения на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. Изменения мэр Омска анонсировал пару недель назад, теперь же омичам придется быть внимательными и учитывать разрешенные направления движения.
Что изменилось:
В дептрансе надеются, что это поможет снизить заторы на Левобережье и увеличить пропускную способность. Водителей призвали быть внимательными во время проезда этого дорожного участка.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске оштрафовали компанию «Арт Ремстрой»: она не справилась с ремонтом дороги по улице Омская.