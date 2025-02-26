gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 13:46

Published 26 февраля, 13:46

Modified 26 февраля, 13:48

Updated 26 февраля, 13:48

Лидер музыкальной группы «Три дня дождя» был осужден за подделку водительских прав

Лидер музыкальной группы «Три дня дождя» был осужден за подделку водительских прав

26 февраля 2025, 13:46
Фото: VK / Глеб Викторов.
Вокалиста музыкального коллектива «Три дня дождя» Глеба Викторова обвинили в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения.

«Постньюс» сообщает, что Викторов приобрел документ через мессенджер Telegram в июне 2022 года. В августе того же года в результате предъявления подделки сотруднику ГИБДД в российской столице певец стал подозреваемым по уголовному делу. Сотрудник полиции поставил под сомнение подлинность прав и оформил их изъятие в присутствии понятых.

В результате выяснилось, что удостоверение поддельное. В октябре 2022 года на судебном слушании музыкант полностью признал свою вину. Ему присудили ограничение свободы на двухмесячный срок, запретив покидать место жительства. Также Викторов должен был отмечаться в надзорных органах.=

Для фальшивого документа Викторов использовал номер своего прежнего удостоверения водителя. «Постньюс» пишет, что певец и ранее нарушал законодательство. В августе 2020-го в Брянске его задержали за вождение в нетрезвом виде, после чего лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб.

В августе 2022 года в столице музыкант был остановлен ГИБДД. За управление BMW без прав его вновь оштрафовали на 30 тыс. руб. Лишенный водительского удостоверения Викторов управлял автомобилем без документов даже после истечения срока наказания. Исполнитель получил права впервые в 2014 году в возрасте 18 лет, а в 2019 году стал владельцем нового водительского удостоверения. Это могло случиться после потери прежних документов.

Сейчас музыканту принадлежат два авто — Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика