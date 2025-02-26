Лидер музыкальной группы «Три дня дождя» был осужден за подделку водительских прав

В августе 2022 года в столице музыкант был остановлен ГИБДД. За управление BMW без прав его вновь оштрафовали на 30 тыс. руб. Лишенный водительского удостоверения Викторов управлял автомобилем без документов даже после истечения срока наказания. Исполнитель получил права впервые в 2014 году в возрасте 18 лет, а в 2019 году стал владельцем нового водительского удостоверения. Это могло случиться после потери прежних документов.