Лидер музыкальной группы «Три дня дождя» был осужден за подделку водительских прав

Posted 26 февраля, 13:46
Published 26 февраля, 13:46
Modified 26 февраля, 13:48
Updated 26 февраля, 13:48
«Постньюс» сообщает, что Викторов приобрел документ через мессенджер Telegram в июне 2022 года. В августе того же года в результате предъявления подделки сотруднику ГИБДД в российской столице певец стал подозреваемым по уголовному делу. Сотрудник полиции поставил под сомнение подлинность прав и оформил их изъятие в присутствии понятых.
В результате выяснилось, что удостоверение поддельное. В октябре 2022 года на судебном слушании музыкант полностью признал свою вину. Ему присудили ограничение свободы на двухмесячный срок, запретив покидать место жительства. Также Викторов должен был отмечаться в надзорных органах.=
Для фальшивого документа Викторов использовал номер своего прежнего удостоверения водителя. «Постньюс» пишет, что певец и ранее нарушал законодательство. В августе 2020-го в Брянске его задержали за вождение в нетрезвом виде, после чего лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. руб.
В августе 2022 года в столице музыкант был остановлен ГИБДД. За управление BMW без прав его вновь оштрафовали на 30 тыс. руб. Лишенный водительского удостоверения Викторов управлял автомобилем без документов даже после истечения срока наказания. Исполнитель получил права впервые в 2014 году в возрасте 18 лет, а в 2019 году стал владельцем нового водительского удостоверения. Это могло случиться после потери прежних документов.
Сейчас музыканту принадлежат два авто — Porsche 911 Turbo S и новая Audi A6.