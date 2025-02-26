Лидер «Авангарда» Рид Буше присоединился к команде перед матчем с «Витязем»

Posted 26 февраля, 08:33
Published 26 февраля, 08:33
Modified 26 февраля, 08:35
Updated 26 февраля, 08:35
Сегодня, 26 февраля, на утренней тренировке омского «Авангарда» к игрокам присоединился нападающий Рид Буше. Он впервые вышел на лед вместе с «ястребами» после серьезной травмы — перелома лицевой кости, который он получил в матче с «Салаватом Юлаевым» в конце января.
«Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед. Нам удается показывать командную игру, усердно работать и действовать правильно в мелочах, а это именно то, что нужно. Нам предстоит непростая проверка, у них (у „Витязя“ — прим. ред.) в команде много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно», — рассказал Буше.
Можно предположить, что Буше попадет в состав «Авангарда» уже сегодня и выйдет на лед против «Витязя» (матч начнется в 19:30 по омскому времени), предматчевую тренировку форвард проводил в майке играющего состава.
Напомним, что несколько дней назад к тренировкам вместе с командой приступил Владимир Ткачев. Пока нападающий выходит на лед в составе группы травмированных, если все пойдет хорошо, он сможет принимать участие в официальных матчах уже в начале марта.