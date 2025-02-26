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Posted 26 февраля, 08:33

Published 26 февраля, 08:33

Modified 26 февраля, 08:35

Updated 26 февраля, 08:35

Рид Буше

Лидер «Авангарда» Рид Буше присоединился к команде перед матчем с «Витязем»

26 февраля 2025, 08:33
Фото: ХК «Авангард». Рид Буше
Пока нападающий тренируется в специальной защитной маске.

Сегодня, 26 февраля, на утренней тренировке омского «Авангарда» к игрокам присоединился нападающий Рид Буше. Он впервые вышел на лед вместе с «ястребами» после серьезной травмы — перелома лицевой кости, который он получил в матче с «Салаватом Юлаевым» в конце января.

«Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед. Нам удается показывать командную игру, усердно работать и действовать правильно в мелочах, а это именно то, что нужно. Нам предстоит непростая проверка, у них (у „Витязя“ — прим. ред.) в команде много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно», — рассказал Буше.

Можно предположить, что Буше попадет в состав «Авангарда» уже сегодня и выйдет на лед против «Витязя» (матч начнется в 19:30 по омскому времени), предматчевую тренировку форвард проводил в майке играющего состава.

Напомним, что несколько дней назад к тренировкам вместе с командой приступил Владимир Ткачев. Пока нападающий выходит на лед в составе группы травмированных, если все пойдет хорошо, он сможет принимать участие в официальных матчах уже в начале марта.

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