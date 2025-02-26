Игристый удар: в Омске резко подорожает шампанское к 8 Марта

Posted 26 февраля, 02:26
Published 26 февраля, 02:26
Modified 26 февраля, 02:28
Updated 26 февраля, 02:28
В преддверии Международного женского дня в Омске ожидается рост цен на игристые вина. По прогнозам экспертов, стоимость российского шампанского увеличится примерно на 10% из-за нескольких факторов. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Как пояснил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, с начала 2025 года виноделы начали повышать цены.
Основные причины взлета цен на алкоголь:
Хотя в Дагестане, который является ключевым поставщиком винограда для производства шампанского, урожай оказался рекордным, в целом это не остановило удорожание продукции.
Шапкин также отметил, что подорожает не только российское шампанское, но и импортное вино. К концу текущего года его стоимость может вырасти на 40%, поскольку запасы, закупленные по старым ценам, постепенно заканчиваются. Тем, кто планирует приобрести импортное игристое вино, эксперт советует сделать это заранее.
Сейчас бутылка российского шампанского в магазинах стоит от 500 до 1 000 рублей, а импортное игристое продается в пределах 1 000–2 000 рублей. Однако ближе к празднику цены могут измениться, особенно на популярные бренды. Напомним, с первого дня весны в Омске будут действовать ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время.