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Posted 26 февраля, 02:26

Published 26 февраля, 02:26

Modified 26 февраля, 02:28

Updated 26 февраля, 02:28

В Омске перед 8 Марта вырастут цены на игристое вино

Игристый удар: в Омске резко подорожает шампанское к 8 Марта

26 февраля 2025, 02:26
Фото: 1MI. В Омске перед 8 Марта вырастут цены на игристое вино

Цены на игристое вино перед 8 Марта ударят по кошельку омичей

Цены взлетят на 10%.

В преддверии Международного женского дня в Омске ожидается рост цен на игристые вина. По прогнозам экспертов, стоимость российского шампанского увеличится примерно на 10% из-за нескольких факторов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как пояснил глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, с начала 2025 года виноделы начали повышать цены.

Основные причины взлета цен на алкоголь:

  • Рост акцизов (с 1 января они увеличились на 5%);
  • Нехватка стеклянных бутылок;
  • Неблагоприятные погодные условия в ряде винодельческих регионов.

Хотя в Дагестане, который является ключевым поставщиком винограда для производства шампанского, урожай оказался рекордным, в целом это не остановило удорожание продукции.

Шапкин также отметил, что подорожает не только российское шампанское, но и импортное вино. К концу текущего года его стоимость может вырасти на 40%, поскольку запасы, закупленные по старым ценам, постепенно заканчиваются. Тем, кто планирует приобрести импортное игристое вино, эксперт советует сделать это заранее.

Сейчас бутылка российского шампанского в магазинах стоит от 500 до 1 000 рублей, а импортное игристое продается в пределах 1 000–2 000 рублей. Однако ближе к празднику цены могут измениться, особенно на популярные бренды. Напомним, с первого дня весны в Омске будут действовать ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время.

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#Риана Дязанцева#Омск#Цены#Алкоголь#Виноделие
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