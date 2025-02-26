Игристый удар: в Омске резко подорожает шампанское к 8 Марта

Сейчас бутылка российского шампанского в магазинах стоит от 500 до 1 000 рублей, а импортное игристое продается в пределах 1 000–2 000 рублей. Однако ближе к празднику цены могут измениться, особенно на популярные бренды. Напомним, с первого дня весны в Омске будут действовать ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время.