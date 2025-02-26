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Posted 26 февраля, 10:28

Published 26 февраля, 10:28

Modified 26 февраля, 10:31

Updated 26 февраля, 10:31

Тротуар обещают уложить до конца 2026 года

Глава «Стройбетона» рассказал, когда появится тротуар в омском поселке «Биофабрика»

26 февраля 2025, 10:28
Фото: 1MI. Тротуар обещают уложить до конца 2026 года
Олег Золотов сообщил, что асфальтированную дорогу возле ЖК «Молния» сделают, когда закончится строительство четвертого дома в жилом комлексе — к концу 2026 года.

Глава группы компаний «Стройбетон» Олег Золотов рассказал, когда появится асфальтированная дорога возле ЖК «Молния». С жалобами на отсутствие тротуара обратились жители поселка «Биофабрика», где и возводят жилой комплекс.

Олег Золотов рассказал изданию ТОП24, что асфальт положат после завершения строительства четвертого дома в ЖК в конце 2026 года. Здание находится ближе всего к проезжей части.

Сейчас возле нового ЖК проложена дорога из бетонных плит, которую не будут разбирать, так как она служит для проезда тяжелой техники на стройплощадку. В мэрии телеграм-каналу «Новый Омский форум» озвучили другие сроки обустройства тротуара.

«Плиты — временное решение. По генплану Омска на расчетный период до 2040 года в микрорайоне „Биофабрика“ на этом месте предусмотрено размещение объекта начального общего и среднего общего образования не менее 650 мест. Проход будет организован между детским садом и будущей школой», — сообщили в администрации.

Отметим, что для проекта Города55 «Омск Заботливый» компания «Стройбетон» не рассказала про социальные проекты на территории Омска.

Ранее Город55 рассказывал, что компания «Стройбетон „Северное“» получила положительное заключение экспертизы на строительство нового дома в поселке «Биофабрика».

В омском поселке Биофабрика планируют построить новый дом
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Строительство#Жители#Дорога#Стройбетон#Тротуар#Город55
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