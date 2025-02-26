Глава «Стройбетона» рассказал, когда появится тротуар в омском поселке «Биофабрика»

Сейчас возле нового ЖК проложена дорога из бетонных плит, которую не будут разбирать, так как она служит для проезда тяжелой техники на стройплощадку. В мэрии телеграм-каналу «Новый Омский форум» озвучили другие сроки обустройства тротуара.