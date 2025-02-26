Это никогда не закончится: омичи — о планируемой стройке делового центра на Королева

Posted 26 февраля, 06:49
Published 26 февраля, 06:49
Modified 26 февраля, 06:51
Updated 26 февраля, 06:51
Накануне Город55 сообщил о планируемом строительстве общественно-делового центра на двух участках на территории сквера СибНИИСХоз. Строительным работам естественно будет предшествовать вырубка деревьев. Тем более ранее — в мае 2024-го — владельцы земли по улице Королева уже пытались добиться согласования сноса зеленых насаждений. Правда, тогда говорилось, что территорию хотят привести в надлежащее состояние.
Несмотря на то, что пока это только разговоры (разрешение на строительство делового центра депархитектуры еще не выдавал), омичи неоднозначно отреагировали на возможный снос деревьев и планируемую стройку. Десятки комментариев появились в телеграм-канале Города55 и паблике «ВКонтакте».
«Это никогда не закончится. Любой свободный участок вырубают все деревья и строят очередной „деловой центр“, который совершенно не нужный», — написал омич.
«Обидно, но Зеленстрой по-моему в Омске работает только на словах и бумаге, где защитники Природы? Уже достаточно этих бизнес-центров, толку от них НОЛЬ… Да, облагородить территорию надо, но разумно, не в ущерб природе… Администрация города, области начните работать в защиту природы от варваров, давайте превратим наш город Омск в „Город — Сад“, каким он был раньше… Очнитесь, пожалуйста…» — считает автор комментария.
«А чем дышать то будем?» — поинтересовалась Лариса.
«Капец, скоро все вырубят, и будет вообще все в коробках… Надо хотя бы мини парки сделать, чтобы можно было гулять», — предложил Серик.
«Город-сад из другой эпохи превращается в город-деловой центр» — констатировал Денис.
При этом были и омичи, которые считают, что собственник участков может на своей земле делать, что ему захочется. И если строительству здания мешают деревья, значит их придется вырубить.
В городской администрации же уточнили, что пока никаких разрешений на строительство или на снос деревьев на данной территории не выдавалось. Однако это не значит, что разрешения не будут получены позднее собственниками участков по улице Королева.