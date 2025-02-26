gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 06:49

Published 26 февраля, 06:49

Modified 26 февраля, 06:51

Updated 26 февраля, 06:51

Пока разрешение на снос деревьев не выдавалось

Это никогда не закончится: омичи — о планируемой стройке делового центра на Королева

26 февраля 2025, 06:49
Фото: gorod55.ru. Пока разрешение на снос деревьев не выдавалось

Омичи неоднозначно отреагировали на планы по стройке делового центра на Королева

Два участка на территории сквера СибНИИСХоз находятся в частной собственности. В случае строительства здания избежать вырубок деревьев не получится.

Накануне Город55 сообщил о планируемом строительстве общественно-делового центра на двух участках на территории сквера СибНИИСХоз. Строительным работам естественно будет предшествовать вырубка деревьев. Тем более ранее — в мае 2024-го — владельцы земли по улице Королева уже пытались добиться согласования сноса зеленых насаждений. Правда, тогда говорилось, что территорию хотят привести в надлежащее состояние.

Несмотря на то, что пока это только разговоры (разрешение на строительство делового центра депархитектуры еще не выдавал), омичи неоднозначно отреагировали на возможный снос деревьев и планируемую стройку. Десятки комментариев появились в телеграм-канале Города55 и паблике «ВКонтакте».

Участки общей площадью 11 334 кв. м находятся в частной собственности
Участки общей площадью 11 334 кв. м находятся в частной собственности. Фото: Роскадастр
«Это никогда не закончится. Любой свободный участок вырубают все деревья и строят очередной „деловой центр“, который совершенно не нужный», — написал омич.
«Обидно, но Зеленстрой по-моему в Омске работает только на словах и бумаге, где защитники Природы? Уже достаточно этих бизнес-центров, толку от них НОЛЬ… Да, облагородить территорию надо, но разумно, не в ущерб природе… Администрация города, области начните работать в защиту природы от варваров, давайте превратим наш город Омск в „Город — Сад“, каким он был раньше… Очнитесь, пожалуйста…» — считает автор комментария.
«А чем дышать то будем?» — поинтересовалась Лариса.
«Капец, скоро все вырубят, и будет вообще все в коробках… Надо хотя бы мини парки сделать, чтобы можно было гулять», — предложил Серик.
«Город-сад из другой эпохи превращается в город-деловой центр» — констатировал Денис.

При этом были и омичи, которые считают, что собственник участков может на своей земле делать, что ему захочется. И если строительству здания мешают деревья, значит их придется вырубить.

В городской администрации же уточнили, что пока никаких разрешений на строительство или на снос деревьев на данной территории не выдавалось. Однако это не значит, что разрешения не будут получены позднее собственниками участков по улице Королева.

В Омске высадили меньше 800 новых деревьев вместо сотен вырубленных
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Новости#Сквер#СибНИИСХоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика