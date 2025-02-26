Домклик: средний срок продажи квартиры в Омской области составил 107 дней

В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев или сто дней. Эксперты отметили, что параметр вырос по отношению к показателям второго полугодия 2024 года: так, с июля по декабрь значение находилось в диапазоне 70- 80 дней. В Домклик полагают, что в данном случае скачок срока экспозиции — явление временное и связано с сезонным затишьем в начале года. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы показатель вернется на уровень около 80 дней.