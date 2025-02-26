«Домклик»: Квартиры на вторичке в Омской области в среднем продаются за 107 дней

Ростовская область возглавила рейтинг за январь текущего года. Среди крупнейших регионов России именно она оказалась на первом месте по реализации квартир на вторичном рынке. По данным «Домклик» средний срок экспозиции жилья в регионе составляет 58 дней. Специалисты подчеркнули, что Ростовская область отличается сравнительно быстрыми сроками продажи жилья. Это может быть обусловлено хорошими скидками при продаже квартир на вторичном рынке. В Ростовской области он составляет более 7% при среднем показателе по стране в 6%. В столичных же регионах торг составляет не более 4,5%.