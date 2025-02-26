«Домклик»: Квартиры на вторичке в Омской области в среднем продаются за 107 дней

Posted 26 февраля, 12:17
Published 26 февраля, 12:17
Modified 26 февраля, 12:17
Updated 26 февраля, 12:17
Исследование проведено на основе сделок Сбербанка, прошедших через сайт «Домклик» в январе 2025 года.
Средний срок реализации квартиры в России в январе составил сто дней, то есть около трёх месяцев, сообщает rostovgazeta.ru.. При этом во втором полугодии жилье на вторичном рынке продавалось в среднем за 70-80 дней. Эксперты «Домклик» отмечают, что данное явление может быть связано с сезонным затишьем после новогодних праздников и в ближайшее время данный показатель вновь окажется на уровне около 80 дней.
Ростовская область возглавила рейтинг за январь текущего года. Среди крупнейших регионов России именно она оказалась на первом месте по реализации квартир на вторичном рынке. По данным «Домклик» средний срок экспозиции жилья в регионе составляет 58 дней. Специалисты подчеркнули, что Ростовская область отличается сравнительно быстрыми сроками продажи жилья. Это может быть обусловлено хорошими скидками при продаже квартир на вторичном рынке. В Ростовской области он составляет более 7% при среднем показателе по стране в 6%. В столичных же регионах торг составляет не более 4,5%.
Второе место в рейтинге занял Татарстан. Здесь на продажу жилья на вторичном рынке в среднем уходит 79 дней. На третьем месте располагается Нижегородская область, где средние сроки реализации готовой квартиры составляют 82 дня. В обоих регионах размер скидки при совершении сделки больше, чем в среднем по России.
В пятерку по данному показателю также вошли Новосибирская область (средний срок продажи жилья на вторичке — 85 дней), Самарская и Воронежская области (87 дней).
В Пермском и Красноярском краях в среднем квартира на вторичном рынке продается за 93 дня. В Свердловской области — за 95 дней, в Челябинской — за 105 дней, а в Москве и Московской области — за 107 дней.
Согласно данным исследования «Домклик», дольше всего жилье на вторичном рынке проедается в Волгоградской области (140 дней), в Краснодарском крае (138 дней) и в Санкт-Петербурге (124 дня).