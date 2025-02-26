Четыре игрока омского «Авангарда» стали лучшими в регулярном чемпионате КЛХ

Posted 26 февраля, 12:43
Published 26 февраля, 12:43
Modified 26 февраля, 12:43
Updated 26 февраля, 12:43
Шестиматчевая победная серия «Авангарда» не могла не отразиться на рейтинге игроков последних двух недель регулярного чемпионата КХЛ. Каждый раз в списке оказываются 10 хоккеистов, которые активно помогают команде на протяжении нескольких встреч подряд.
В актуальный рейтинг вошли четыре игрока омской команды — Дамир Шарипзянов, Константин Окулов, Наиль Якупов и Семен Чистяков. Капитан «Авангарда» возглавил топ с коэффициентом 4.39, далее последовал Окулов с показателем 3.83. Четвертое место, уступив голкиперу «Адмирала» и экс-игроку «ястребов» Василию Демченко, занял Якупов (3.64), а седьмое — защитник Чистяков (3.37).
Напомним, что сегодня на льду G-Drive Арены пройдет первый в сезоне матч между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Игра начнется в 19:30 по омскому времени. Последний раз команды встречались больше года назад — 29 ноября 2023.