«Авангард» впервые в сезоне встретится с подмосковным «Витязем» на льду G-Drive Арены

Сегодня на льду G-Drive Арены пройдет матч между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Игра начнется в 19:30 по омскому времени. Последний раз команды встречались больше года назад — 29 ноября 2023. Тогда «ястребы» победили со счетом 4:1. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги «Авангард» и «Витязь» играли против друг друга 31 раз, в 20 случаях победа оставалась за омичами.