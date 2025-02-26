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Posted 26 февраля, 09:06

Published 26 февраля, 09:06

Modified 26 февраля, 09:08

Updated 26 февраля, 09:08

Сегодня «Авангард» встретится с «Витязем»

«Авангард» впервые в сезоне встретится с подмосковным «Витязем» на льду G-Drive Арены

26 февраля 2025, 09:06
Фото: ХК «Авангард». Сегодня «Авангард» встретится с «Витязем»
Последний раз команды играли между собой больше года назад — 29 ноября 2023.

Сегодня на льду G-Drive Арены пройдет матч между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Игра начнется в 19:30 по омскому времени. Последний раз команды встречались больше года назад — 29 ноября 2023. Тогда «ястребы» победили со счетом 4:1. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги «Авангард» и «Витязь» играли против друг друга 31 раз, в 20 случаях победа оставалась за омичами.

Сейчас подмосковная команда занимает десятое место в Западной конференции КХЛ, имея 49 очков после 58 матчей. «Авангард» же располагается на шестой строчке «Востока», у него в запасе 70 очков после такого же количества встреч.

Напомним, что последние шесть игр для омского хоккейного клуба оказались победными. 7 февраля «ястребы» одолели тольяттинскую «Ладу» со счетом 2:1. В двух матчах на Дальнем Востоке омичи набрали максимальные 4 очка: 11 февраля «ястребы» одержали победу со счетом 5:2 над «Адмиралом» из Владивостока, а 13 — над «Амуром» с разгромным счетом 7:1.

После продолжительного выезда на домашнем льду омичи победили казанский «Ак Барс» (6:2), матч прошел 16 февраля, а 19 в напряженной борьбе одолели действующего чемпиона КХЛ «Металлург» (2:1). 21 февраля «ястребы» снова победили «Амур».

Лидер «Авангарда» Рид Буше присоединился к команде перед матчем с «Витязем»
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