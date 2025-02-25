Золотой ювелир: омский мастер по ремонту украшений обманул клиентов на 1,1 млн рублей

В Омске будут судить 35-летнего мужчину, который под видом ремонта ювелирных изделий обманывал клиентов. Прокуратура Омской области сообщает, что с ноября 2021 года по май 2023 года омич работал в киоске в одном из торговых центров. Люди приносили ему золотые украшения для ремонта и оставляли предоплату, но своих обязательств он не выполнял. Вместо этого мужчина закладывал украшения в ломбард.