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Posted 25 февраля, 04:08

Published 25 февраля, 04:08

Modified 25 февраля, 04:11

Updated 25 февраля, 04:11

Омский ювелир заработал более 1,1 млн рублей на украденных украшениях

Золотой ювелир: омский мастер по ремонту украшений обманул клиентов на 1,1 млн рублей

25 февраля 2025, 04:08
Фото: 1MI.

Омский ювелир заработал более 1,1 млн рублей на украденных украшениях

Схема работала полтора года.

В Омске будут судить 35-летнего мужчину, который под видом ремонта ювелирных изделий обманывал клиентов. Прокуратура Омской области сообщает, что с ноября 2021 года по май 2023 года омич работал в киоске в одном из торговых центров. Люди приносили ему золотые украшения для ремонта и оставляли предоплату, но своих обязательств он не выполнял. Вместо этого мужчина закладывал украшения в ломбард.

Мужчина обманул 18 человек
Мужчина обманул 18 человек. Фото: Прокуратура Омской области

От рук «мастера» пострадали 18 человек на общую сумму более 1,1 млн рублей. Омич признал свою вину и частично возместил ущерб, вернув около 840 тысяч рублей. Прокуратура передала дело в Центральный районный суд Омска. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Напомним, ранее Город55 писал, что омского водителя привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Однако мужчина утверждает, что нарушения не было.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Ломбард#Обман
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