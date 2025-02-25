Золотой ювелир: омский мастер по ремонту украшений обманул клиентов на 1,1 млн рублей

Posted 25 февраля, 04:08
Published 25 февраля, 04:08
Modified 25 февраля, 04:11
Updated 25 февраля, 04:11
В Омске будут судить 35-летнего мужчину, который под видом ремонта ювелирных изделий обманывал клиентов. Прокуратура Омской области сообщает, что с ноября 2021 года по май 2023 года омич работал в киоске в одном из торговых центров. Люди приносили ему золотые украшения для ремонта и оставляли предоплату, но своих обязательств он не выполнял. Вместо этого мужчина закладывал украшения в ломбард.
От рук «мастера» пострадали 18 человек на общую сумму более 1,1 млн рублей. Омич признал свою вину и частично возместил ущерб, вернув около 840 тысяч рублей. Прокуратура передала дело в Центральный районный суд Омска. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Напомним, ранее Город55 писал, что омского водителя привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Однако мужчина утверждает, что нарушения не было.