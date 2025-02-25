Ждем глобальных вырубок? В омском сквере СибНИИСХоз хотят построить деловой центр

Отметим, что в мае прошлого года на этих участках в сквере хотели срубить 97 аварийных деревьев и 8000 «квадратов» поросли. С соответствующей заявкой на заседание «зеленой комиссии» заявлялась фирма «ОмскГеоПроект» (учредитель и директор — Андрей Арцер). Правда, тогда утверждалось, что территорию хотят привести в надлежащее состояние. Но согласования вырубки не удалось добиться. В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что разрешение на строительство объектов на данных участках по улице Королева пока не выдавалось.