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Posted 25 февраля, 03:30

Published 25 февраля, 03:30

Modified 25 февраля, 03:30

Updated 25 февраля, 03:30

Стройку хотят развернуть на двух участках

Ждем глобальных вырубок? В омском сквере СибНИИСХоз хотят построить деловой центр

25 февраля 2025, 03:30
Фото: 1MI. Стройку хотят развернуть на двух участках

На территории омского сквера СибНИИСХоз планируют построить деловой центр

Два участка, где должна развернутся стройка, находятся в частной собственности.

Город55 обратил внимание, что на двух участках общей площадью 11 334 «квадрата», которые относятся к территории сквера СибНИИСХоз, может развернуться стройка.

Сейчас «Омскэлектро» объявило закупку на выполнение работ по строительству кабельной линии до объекта «общественно-деловой центр», который хотят разместить на участках по улице Королева.

Закупка по строительству ЛЭП-0,4кВ на Королева
Закупка по строительству ЛЭП-0,4кВ на Королева. Фото: Портал госзакупок

Формально будущему строительству ничего не мешает. Участки на территории сквера СибНИИСХоз находятся в частной собственности (их общая кадастровая стоимость, согласно данным Роскадастра, составляет 27,85 млн рублей). Земля предназначена под деловое управление, культурное развитие либо развлекательные мероприятия.

Участки на территории сквера СибНИИСХоз
Участки на территории сквера СибНИИСХоз. Фото: Роскадастр / скриншот

Отметим, что в мае прошлого года на этих участках в сквере хотели срубить 97 аварийных деревьев и 8000 «квадратов» поросли. С соответствующей заявкой на заседание «зеленой комиссии» заявлялась фирма «ОмскГеоПроект» (учредитель и директор — Андрей Арцер). Правда, тогда утверждалось, что территорию хотят привести в надлежащее состояние. Но согласования вырубки не удалось добиться. В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что разрешение на строительство объектов на данных участках по улице Королева пока не выдавалось.

Вид на участки по улице Королева, 2023 год
Вид на участки по улице Королева, 2023 год. Фото: Яндекс Карты / скриншот

Ранее Город55 рассказывал, какую сумму в прошлом году организации заплатили за срубленные деревья: самые большие компенсации у двух иногородних застройщиков, которые строят микрорайоны на Левобережье.

В Омске высадили меньше 800 новых деревьев вместо сотен вырубленных
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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Вырубка деревьев#Новости#Сквер
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