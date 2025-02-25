Ждем глобальных вырубок? В омском сквере СибНИИСХоз хотят построить деловой центр

Posted 25 февраля, 03:30
Published 25 февраля, 03:30
Modified 25 февраля, 03:30
Updated 25 февраля, 03:30
Город55 обратил внимание, что на двух участках общей площадью 11 334 «квадрата», которые относятся к территории сквера СибНИИСХоз, может развернуться стройка.
Сейчас «Омскэлектро» объявило закупку на выполнение работ по строительству кабельной линии до объекта «общественно-деловой центр», который хотят разместить на участках по улице Королева.
Формально будущему строительству ничего не мешает. Участки на территории сквера СибНИИСХоз находятся в частной собственности (их общая кадастровая стоимость, согласно данным Роскадастра, составляет 27,85 млн рублей). Земля предназначена под деловое управление, культурное развитие либо развлекательные мероприятия.
Отметим, что в мае прошлого года на этих участках в сквере хотели срубить 97 аварийных деревьев и 8000 «квадратов» поросли. С соответствующей заявкой на заседание «зеленой комиссии» заявлялась фирма «ОмскГеоПроект» (учредитель и директор — Андрей Арцер). Правда, тогда утверждалось, что территорию хотят привести в надлежащее состояние. Но согласования вырубки не удалось добиться. В пресс-службе омской мэрии Городу55 сообщили, что разрешение на строительство объектов на данных участках по улице Королева пока не выдавалось.
Ранее Город55 рассказывал, какую сумму в прошлом году организации заплатили за срубленные деревья: самые большие компенсации у двух иногородних застройщиков, которые строят микрорайоны на Левобережье.