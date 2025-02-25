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Posted 25 февраля, 10:17

Published 25 февраля, 10:17

Modified 25 февраля, 10:19

Updated 25 февраля, 10:19

В ходе СВО погиб житель Знаменского района

В Знаменском районе состоятся похороны погибшего в ходе СВО

25 февраля 2025, 10:17
Фото: 1MI.

В ходе СВО погиб житель Знаменского района

Прощание с Алексеем Вархотовым пройдет 26 февраля.

В поселке Знаменка завтра, 26 февраля, пройдет прощание с местным жителем Алексеем Вархотовым, погибшим в ходе СВО. Сообщение об этом появилось в официальном паблике районной администрации на сайте «ВКонтакте».

«Алексей Владимирович навсегда останется в памяти земляков как человек долга, истинный патриот нашей Родины, — пишет администратор сообщества. — Пусть добрая светлая память о нем сохранится на долгие годы».

В ходе прощания у памятника воинам-землякам пройдет митинг, начало которого запланировано на 12.00. Редакция Город55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича.

Напомним: вчера, 24 февраля, мы писали о похоронах в Оконешниковском районе местного депутата Александра Васильева, тоже погибшего на СВО.

#Общество#Знаменский район#Погибший на СВО#Знаменка
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