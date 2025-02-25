В Знаменском районе состоятся похороны погибшего в ходе СВО

Posted 25 февраля, 10:17
Published 25 февраля, 10:17
Modified 25 февраля, 10:19
Updated 25 февраля, 10:19
В поселке Знаменка завтра, 26 февраля, пройдет прощание с местным жителем Алексеем Вархотовым, погибшим в ходе СВО. Сообщение об этом появилось в официальном паблике районной администрации на сайте «ВКонтакте».
«Алексей Владимирович навсегда останется в памяти земляков как человек долга, истинный патриот нашей Родины, — пишет администратор сообщества. — Пусть добрая светлая память о нем сохранится на долгие годы».
В ходе прощания у памятника воинам-землякам пройдет митинг, начало которого запланировано на 12.00. Редакция Город55 выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича.
Напомним: вчера, 24 февраля, мы писали о похоронах в Оконешниковском районе местного депутата Александра Васильева, тоже погибшего на СВО.