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Posted 25 февраля, 14:47

Published 25 февраля, 14:47

Modified 25 февраля, 14:49

Updated 25 февраля, 14:49

В Татарстане объявили об открытии набора на контрактную службу в Африканский корпус

В Татарстане объявили об открытии набора на контрактную службу в Африканский корпус

25 февраля 2025, 14:47
Фото: 1MI.
В Республике Татарстан стартовал набор на службу в Африканском корпусе Минобороны РФ.

Такой информацией поделился Андрей Козлов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, в беседе с изданием «Татар-информ».

Подполковник рассказал, что начало формирования Африканского корпуса в регионе можно считать уникальным событием. Отбор проходит в двух городах — Казани и Набережных Челнах, пишет inkazan.ru.

Кандидаты на службу должны соответствовать определенным требованиям. Прежде всего, речь идет о хороших показателях здоровья и возможности работать в условиях жаркого климата. Возраст до 45 лет. Для дефицитных специальностей верхняя возрастная граница составляет пятьдесят пять лет. Для военнослужащих будут организованы объемные курсы обучения продолжительностью около трех месяцев.

Андрей Козлов назвал наиболее востребованные специальности. Это танкисты, мотострелки, операторы БПЛА, переводчики с фарси, арабского, английского и французского языков.

Выплаты участникам Африканского корпуса — до 250 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, для них предусмотрены выплаты в размере до 2,5 миллиона рублей. Военнослужащим присвоят статус участников СВО и предоставят положенные льготы. Контракт заключается на срок от 1 года.

Более детальная информация о контрактной службе в рядах ВС РФ, выплатах, премиях и льготах опубликована на сайте heroes-tatarstan.ru. Также задать все интересующие вопросы на эту тему можно по телефону 117.

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