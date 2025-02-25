В Татарстане объявили об открытии набора на контрактную службу в Африканский корпус

Кандидаты на службу должны соответствовать определенным требованиям. Прежде всего, речь идет о хороших показателях здоровья и возможности работать в условиях жаркого климата. Возраст до 45 лет. Для дефицитных специальностей верхняя возрастная граница составляет пятьдесят пять лет. Для военнослужащих будут организованы объемные курсы обучения продолжительностью около трех месяцев.