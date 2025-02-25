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Posted 25 февраля, 10:15

Published 25 февраля, 10:15

Modified 25 февраля, 10:17

Updated 25 февраля, 10:17

В Омске только один бывший участник СВО устроился работать в школу

В России предложили переучивать участников СВО в педагогов. Узнали, как в Омске

25 февраля 2025, 10:15
Фото: 1MI.

В Омске только один бывший участник СВО устроился работать в школу

Сюжет
Спецоперация
Город55 узнал в департаменте образования мэрии, что в Омске пока только один бывший участник спецоперации устроился работать школьным учителем.

Накануне, 24 февраля, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов предложил заняться переподготовкой бывших участников СВО в педагогических работников.

«Вместе с государственным фондом „Защитники Отечества“ и центром „Вершина“ мы должны разработать программу, благодаря которой участники СВО из всех регионов нашей страны будут обучать ребят основам безопасности и защиты Родины», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Чиновник сообщил, что центры переподготовки участников СВО также будут открыты в педагогических вузах страны.

Город55 узнал в департаменте образования администрации Омска, что сейчас только один бывший участник СВО трудоустроен в школу учителем. Речь идет о школе № 40 на улице 3-я Транспортная. Там трудится учителем физической культуры бывший военнослужащий, участвовавший в спецоперации.

В сентябре 2024 года депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил брать вернувшихся со спецоперации ветеранов учителями ОБЖ в школах, даже если у них нет педагогического образования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Отметим, что сейчас в омских школах не хватает 600 учителей.

Ранее Город55 рассказывал, что для омских школ планируют закупить больше 600 муляжей гранат. Они необходимы для оборудования предметных классов.

Для омских школьников закупят сотни ручных «гранат»
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Безопасность#Спецоперация#Сергей Кравцов#Учитель физкультуры
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