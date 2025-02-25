В России предложили переучивать участников СВО в педагогов. Узнали, как в Омске

Posted 25 февраля, 10:15
Published 25 февраля, 10:15
Modified 25 февраля, 10:17
Updated 25 февраля, 10:17
Накануне, 24 февраля, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов предложил заняться переподготовкой бывших участников СВО в педагогических работников.
«Вместе с государственным фондом „Защитники Отечества“ и центром „Вершина“ мы должны разработать программу, благодаря которой участники СВО из всех регионов нашей страны будут обучать ребят основам безопасности и защиты Родины», — подчеркнул Сергей Кравцов.
Чиновник сообщил, что центры переподготовки участников СВО также будут открыты в педагогических вузах страны.
Город55 узнал в департаменте образования администрации Омска, что сейчас только один бывший участник СВО трудоустроен в школу учителем. Речь идет о школе № 40 на улице 3-я Транспортная. Там трудится учителем физической культуры бывший военнослужащий, участвовавший в спецоперации.
В сентябре 2024 года депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил брать вернувшихся со спецоперации ветеранов учителями ОБЖ в школах, даже если у них нет педагогического образования. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Отметим, что сейчас в омских школах не хватает 600 учителей.
Ранее Город55 рассказывал, что для омских школ планируют закупить больше 600 муляжей гранат. Они необходимы для оборудования предметных классов.