В омской поликлинике сломался флюорограф: пациенты вынуждены стоять в очередях

В поликлинике №1 имени Кабанова на улице Перелета уже полгода нельзя пройти флюорографию — аппарат сломался из-за износа. Теперь всех пациентов направляют в поликлинику №2 на проспекте Комарова, где из-за наплыва людей образовались длинные очереди. Ежедневно там обследуют от 150 до 200 омичей. Об этом сообщает «NGS55».