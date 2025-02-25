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Posted 25 февраля, 03:43

Published 25 февраля, 03:43

Modified 25 февраля, 03:45

Updated 25 февраля, 03:45

В поликлинике им. Кабанова больше полугода не работает флюорограф

В омской поликлинике сломался флюорограф: пациенты вынуждены стоять в очередях

25 февраля 2025, 03:43
Фото: 1MI. В поликлинике им. Кабанова больше полугода не работает флюорограф
Омичей направляют в другую поликлинику.

В поликлинике №1 имени Кабанова на улице Перелета уже полгода нельзя пройти флюорографию — аппарат сломался из-за износа. Теперь всех пациентов направляют в поликлинику №2 на проспекте Комарова, где из-за наплыва людей образовались длинные очереди. Ежедневно там обследуют от 150 до 200 омичей. Об этом сообщает «NGS55».

Сейчас в поликлинике №1 устанавливают новое оборудование. По плану, оно начнет работать в марте 2025 года. Ранее Городу55 стало известно, сколько терапевтов не хватает в омских медицинских учреждениях.

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#Риана Дязанцева#Омск#Здравоохранение#Поликлиника#Медицинское оборудование
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