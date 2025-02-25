В омской поликлинике сломался флюорограф: пациенты вынуждены стоять в очередях

Posted 25 февраля, 03:43
Published 25 февраля, 03:43
Modified 25 февраля, 03:45
Updated 25 февраля, 03:45
В поликлинике №1 имени Кабанова на улице Перелета уже полгода нельзя пройти флюорографию — аппарат сломался из-за износа. Теперь всех пациентов направляют в поликлинику №2 на проспекте Комарова, где из-за наплыва людей образовались длинные очереди. Ежедневно там обследуют от 150 до 200 омичей. Об этом сообщает «NGS55».
Сейчас в поликлинике №1 устанавливают новое оборудование. По плану, оно начнет работать в марте 2025 года. Ранее Городу55 стало известно, сколько терапевтов не хватает в омских медицинских учреждениях.